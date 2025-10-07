FIFA phê gì trong "cáo trạng" kỷ luật bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia? 07/10/2025 17:58

Bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia đều có tên trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh: NSTP

Bản án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật của FIFA kết luận, các tờ giấy khai sinh do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nộp để chứng minh nguồn gốc Malaysia của bảy ngoại binh nhập tịch đã bị chỉnh sửa, thay đổi nơi sinh của ông bà họ từ Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan sang các địa phương của Malaysia như Penang, Johor, Melaka và Sarawak.

Ủy ban khẳng định, “hoàn toàn tin chắc” những tài liệu này đã bị làm giả. FAM cùng các cầu thủ đã hưởng lợi từ việc đó, ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ và sự công bằng của giải đấu.

Vụ việc bắt đầu khi FAM gửi nhiều yêu cầu xác minh tư cách cầu thủ lên FIFA trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 6-2025, kèm theo các giấy khai sinh của ông bà nhằm chứng minh nguồn gốc Malaysia. FIFA ban đầu trả lời rằng các cầu thủ “có vẻ đủ điều kiện”. Sau đó, cả bảy ngoại binh nhập tịch đều được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, góp mặt trong trận thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6, trong khi Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo đều ghi bàn.

Ngày 11-6, FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức, nghi ngờ tính xác thực của các tài liệu, dẫn đến cuộc điều tra của Ban Kỷ luật FIFA. Các nhà điều tra sau đó đã liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan để lấy bản gốc giấy khai sinh. Kết quả xác nhận ông bà của bảy ngoại binh nhập tịch đều sinh ra ở nước ngoài, không phải tại Malaysia như hồ sơ FAM cung cấp.

Dựa trên chứng cứ đó, FIFA kết luận các giấy tờ đã bị cố tình sửa đổi để tạo nguồn gốc Malaysia giả tạo. Việc sử dụng chúng vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về làm giả tài liệu.

Phía FAM và bảy ngoại binh nhập tịch gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal với thiện chí, khẳng định rằng Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) đã xác minh phả hệ và phê duyệt nhập tịch. FAM cho rằng nếu có sai sót thì đó chỉ là lỗi hành chính, do một nhân viên tải nhầm bản do người đại diện cung cấp thay vì bản chính thức từ NRD.

FAM cũng đưa ra lập luận, đây chỉ là vấn đề kỹ thuật, không mang lại lợi thế thể thao nào vì các cầu thủ đều là công dân hợp pháp của Malaysia và chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia nào khác. Liên đoàn đã yêu cầu được khoan hồng, viện dẫn sự hợp tác và lý lịch kỷ luật trong sạch, đồng thời chỉ ra các lá thư của FIFA nói các cầu thủ “dường như đủ điều kiện”.

Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ những lập luận đó và áp dụng trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt theo Điều 22 - nghĩa là việc sử dụng tài liệu giả mạo sẽ bị trừng phạt bất kể ý định là gì - và nhận thấy rằng FAM đã không thực hiện việc giám sát hợp lý.

FIFA còn nhấn mạnh, trong một tuyên bố được đính kèm trong hồ sơ của FAM, NRD thừa nhận chưa nhận được bản gốc hồ sơ viết tay. Thay vào đó, cơ quan này đã phát hành các bản sao dựa trên thông tin thứ cấp từ nước ngoài - một thực tế làm suy yếu tuyên bố của FAM về việc xác minh hợp lệ.

Ngoài ra, Ủy ban cũng lưu ý nhân viên điều tra của mình có được hồ sơ gốc “mà không gặp trở ngại nào”, trong khi FAM không chứng minh được nỗ lực hòng xác minh điều tương tự.

Ủy ban còn nhấn mạnh, việc làm giả không phải chỉ là thủ tục hành chính, mà là yếu tố quyết định trong việc xác định tư cách thi đấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thể thao, đặc biệt là trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 – trận đấu mà bảy ngoại binh nhập tịch có năm cầu thủ đá chính và hai người ghi bàn.

Với hành vi này được gọi là “một nỗ lực cố ý và thành công nhằm lách luật để đạt được lợi ích cá nhân và thể thao”, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị treo giò 12 tháng. FIFA cho biết các biện pháp trừng phạt này là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của môn thể thao này và ngăn chặn những hành vi tương tự.

Kể từ ngày thông báo, FAM có ba ngày để nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA và có thêm năm ngày để nộp hồ sơ đầy đủ.