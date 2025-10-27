Ghen tuông, một nữ cán bộ phường dùng dao rọc giấy tấn công người khác 27/10/2025 16:10

(PLO)- Ghen tuông, nữ cán bộ phường ở Đồng Tháp đi đến nơi chồng đang nhậu, dùng dao rọc giấy tấn công vào mặt người phụ nữ khác gây thương tích.

Ngày 27-10, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ một vụ nữ cán bộ phường có hành vi cố ý gây thương tích vì ghen tuông

Theo thông tin ban đầu, tối 25-10, Lê Huỳnh Anh (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nhậu tại nhà bạn. Sau đó, Huỳnh Anh gọi điện cho chồng là BKG. Ông G. cho biết ông đang nhậu tại nhà chị NTHT (33 tuổi, ngụ xã Long Hưng) và có thái độ thách thức.

Ảnh AL minh hoạ về ghen tuông.

Ghen tuông, Huỳnh Anh thuê taxi cùng đi với 2 người khác đến nhà chị T. thì thấy ông G. đang nhậu với T. và 3 người khác. Huỳnh Anh đi đến lấy con dao dùng để rọc giấy tấn công vùng mặt của chị T. Mọi người can ngăn và đưa chị T. đi cấp cứu.

Chiều 27-10, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp xác nhận bà Huỳnh Anh là cán bộ thuộc Văn phòng UBND xã Trung An và UBND xã đã có báo cáo vụ việc đến Đảng uỷ.

Hiện bà Huỳnh Anh đang trong thời gian nghỉ phép. Khi có kết quả điều tra từ Công an, phường sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định.