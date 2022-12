Giá vàng 'bốc hơi' 1 triệu đồng/lượng

(PLO)- Trong khi giá vàng thế giới lao dốc 1 triệu đồng mỗi lượng thì thị trường vàng trong nước lại diễn biến trái chiều, nơi tăng nơi giảm thất thường.

Phiên giao dịch hôm nay, 23-12, giá vàng thế giới quy đổi đã bốc hơi khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng do những nhà đầu cơ kim loại quý tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ còn mạnh tay tăng lãi suất USD trong thời gian tới.

Số liệu kinh tế vừa công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tốt hơn dự báo. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ không tăng như nhiều nhà kinh tế dự đoán. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt mức 216.000, thấp hơn so với dự báo 222.000. GDP quý 3 tăng cao hơn so với dự báo trước đó và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi cao hơn không đáng kể so với dự kiến ở mức tăng 4,7%.

Dữ liệu này đã khiến các nhà đầu cơ kim loại quý trên thế giới tin rằng chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp tục tăng tốc. Phản ứng với thông tin này, chỉ số USD-Index nhích nhẹ lên 104,2 điểm.

Ngay lập tức, giá kim loại quý quốc tế từ vùng 1.820 USD/ounce bất ngờ giảm mạnh xuống mức 1.785 USD/ounce, mức giảm hơn 35 USD/ounce so với giá mở cửa phiên hôm nay, tương đương mức trượt tới 1.000.000 đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng thế giới hiện tương đương 51,5 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với đà “bốc hơi” của giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước chứng kiến diễn biến trái chiều của vàng 9999 và vàng miếng SJC. Chính điều này đã khiến chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới từ mức chỉ dưới 15 triệu đồng/lượng nới rộng lên gần 15,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, cuối ngày giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng từ 50.000 – 100.000 đồng/lượng, giá mua – bán phổ biến ở mức 66 – 66,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó riêng vàng nhẫn 9999 lại đảo chiều giảm mạnh. Đơn cử, tại PNJ giá vàng nhẫn tròn trơn đã giảm tới 300.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước, giá mua bán tại đây được niêm yết ở mức 53 – 54,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng cũng giảm 200.000 đồng/lượng, đẩy giá vàng nữ trang 24K tại đây xuống còn 53 - 53,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC 'một mình một chợ' (PLO)- Giá vàng miếng đang diễn biến ngược chiều với vàng 9999 và giá vàng thế giới khiến chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng quốc tế thu hẹp đáng kể.

T.LINH