Giá xe Hyundai tháng 11 năm 2022: Giá ưu đãi một số mẫu xe

(PLO)- Bảng giá xe Toyota tháng 11 được hãng xe điều chỉnh ở một số mẫu và áp dụng một số chương trình ưu đãi.

Từ 1-11, Toyota Việt Nam bổ sung ra thị trường bản nâng cấp Fortuner 2022 cho các phiên bản nhập khẩu với những trang bị an toàn mới.

Cụ thể, các phiên bản Fortuner 2.7L 4x4 AT và Fortuner 2.7L 4x2 AT nâng cấp được trang bị thêm một số tính năng an toàn, gồm hệ thống camera quanh xe 360 (Panoramic View), cảnh báo điểm mù (BSM) cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Ngoài ra, các phiên bản nâng cấp của Fortuner lần này vẫn được kế thừa thiết kế ngoại thất nam tính, tiện nghi của khoang nội thất với các trang bị nổi bật như: màn hình giải trí 8 inch, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống bản đồ định vị tích hợp, cốp mở điện và ổ cắm điện 220V-100W ở hàng ghế sau phục vụ nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi với quà tặng là gói gia hạn bảo hành 2 năm/50.000km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Toyota Fortuner đến hết ngày 31-12-2022. Chương trình được áp dụng với tất cả các phiên bản.

Dưới đây là các mẫu xe và giá xe Toyota tháng 11:

THY NHUNG