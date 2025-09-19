Giải Golf Doanh nhân Sài Gòn hỗ trợ vận động viên khuyết tật 2 tỉ đồng 19/09/2025 17:51

(PLO)- Giải Golf Doanh nhân Sài Gòn – Swing for Dream 2025 Cup Nippon Paint hướng đến 20 năm kỷ niệm Hội Doanh nhân Sài Gòn và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Thông tin này được ông Đặng Quang Ánh, Phó Ban tổ chức chia sẻ tại lễ công bố giải Golf Doanh nhân Sài Gòn – Swing for Dream 2025 Cup Nippon Paint, ngày 19-9.

Ông Đặng Quang Ánh cho biết giải đấu do CLB Doanh nhân Sài Gòn phối hợp Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức hướng đến 20 năm kỷ niệm Hội Doanh nhân Sài Gòn và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Giải đấu diễn ra ngày 27-9-2025, tại sân golf Tân Sơn Nhất, quy tụ 168 golfer là doanh nhân, đối tác, khách mời. Tổng trị giá giải đấu 1,8 tỉ đồng.

Ban tổ chức giải chia sẻ, giải thi đấu hướng đến giá trị nhân văn, lan toả gây quỹ Swing for Dream nhằm hỗ trợ các vận động viên khuyết tật thể thao TP.HCM.

“Đây chính là nơi tinh thần doanh nhân sẻ chia được lan tỏa không chỉ tinh thần thể thao mà còn chắp cánh cho ước mơ, tiếp thêm nghị lực để các vận động viên kém may mắn vươn lên trong cuộc sống và các giải thi đấu. Song song đó, quỹ Swing for Dream còn xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh hiếu học”, ông Ánh thông tin.

Bà Quách Mỹ Oanh-Trưởng ban điều hành cộng đồng thể thao người khuyết tật Việt Nam xúc động chia sẻ: Những vận động viên khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng tinh thần họ luôn lạc quan, ý chí rèn luyện thể thao để nâng cao sức khoẻ, miệt mài rèn luyện tham gia các giải đấu.

Tinh thần thể thao, các doanh nhân đã truyền lửa đến các vận động viên khuyết tật, từ đó họ giữ tinh thần lạc quan.

Sự hỗ trợ của các doanh nhân, đối tác từ giải thi đấu, giúp các vận động viên khuyết tật giảm bớt gánh nặng gia đình, giúp họ nâng cao tinh thần thể thao, động lực vươn xa.

"Tinh thần thể thao, các doanh nhân đã truyền lửa đến các vận động viên khuyết tật, từ đó họ giữ tinh thần lạc quan, xoá bỏ mặc cảm. Đây chính là nơi tinh thần doanh nhân được lan tỏa không chỉ giá trị thể thao mà còn chắp cánh cho ước mơ, tiếp thêm nghị lực để những vận động viên kém may mắn vươn lên trong cuộc sống", bà Oanh nói.