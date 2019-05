10 tập phim Game of Thrones hay nhất mọi thời đại

Ngày 20-5 vừa qua, serie đình đám chính thức khép lại với kết thúc gây ra nỗi thất vọng và phẫn nộ dữ dội đối với cộng đồng người hâm mộ khắp thế giới. Có thể nói bộ đôi biên kịch David Benioff và D. B. Weiss đã “thành công” trong việc phá hỏng những di sản mà cha đẻ George R. R. Martin dày công xây dựng với hàng loạt lỗ hổng trong cách xây dựng tâm lý nhân vật và logic cốt truyện.

Dẫu những hụt hẫng vẫn còn đó, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng chặng đường tám năm Game of Thrones ghi dấu trong lòng người hâm mộ sẽ khó bị thay thế bởi bất kì một tác phẩm nào khác. Có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ về vùng đất thần thoại Westeros, nơi đã mở ra đế chế Trò chơi vương quyền vĩ đại.

Sau đây là top 10 tập phim Game of Thrones được đánh giá cao nhất bởi người dùng IMDb bình chọn.

10. The Lion and The Rose (2014) - Tập 2, mùa 4

Tập 2 mùa 4 đã mở ra một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất phim Game of Thrones, đó chính là cái chết của “vua con” Joffrey tại Purple Wedding. Trong phiên bản gốc được chắp bút bởi nhà văn George R. R. Martin đã xuất hiện một lời tiên tri như sau: “Ta mơ thấy một thiếu nữ ở một bữa tiệc với những con rắn tím trên mái tóc, nọc độc rỏ xuống trên răng nanh của chúng. Và sau đó, ta lại mơ thấy cô gái ấy, giết chết gã khổng lồ man rợ trong một lâu đài xây bằng tuyết”.

Cái chết của Joffrey được xem là một trong những cái chết thỏa mãn nhất Game of Thrones .

Một phần lời tiên tri trên đã ứng nghiệm khi nhìn lại cái chết của vị vua trẻ nhà Lannister. Cô gái trong "giấc mơ" chính là Sansa và bữa tiệc là đám cưới của Joffrey và Margaery. Đây là kết quả của âm mưu và sự hợp tác giữa Petyr Baelish và Olena. Ngón Út sai người tặng Sansa một chuỗi hạt đeo cổ, trên đó có hạt chứa chất độc. Sau đó Olena tiếp cận Sansa và lấy chất độc từ đó hạ độc Joffrey. Đây có lẽ là cái kết phù hợp nhất dành cho Joffrey sau bao nhiêu những tội ác mà hắn đã gây ra. Ngay sau đó, Sansa Sansa được người của Petyr dẫn đi bỏ trốn trong lúc hỗn loạn, lên tàu rồi đi thẳng về Thung Lũng Arryn. Tyrion, với hàng loạt hiềm khích trước đó giữa người chị Cersei, cùng với cái chỉ tay trước khi ra đi từ Joffrey, đã khiến Cersei lập tức tin rằng Tyrion là thủ phạm vụ ám sát này và cho ra lệnh bắt giữ anh lập tức.

9. The Children (2014) - Tập 10, mùa 4

Lại thêm một cái chết gây thỏa mãn không kém từ nhà Lannister.

Không chứa những trận chiến khốc liệt hay âm mưu thâm hiểm, The Children vẫn là một tập phim đầy các điểm nhấn. Tại phương Bắc, sau cái chết của Ygritte, Jon cuối cùng đối mặt với thủ lĩnh Man tộc là Mance Rayder và tính ra tay giết ông, nhưng kế hoạch thất bại và anh được Stannis Baratheon giải cứu. Chốn Mereen xa xôi, Daenerys – nữ hoàng giải phóng nô lệ, lại tự tay xích hai con rồng yêu dấu của cô. Ở một nơi nào đó lại diễn ra trận đấu tay đôi giữa The Hound và Brienne xứ Tarth nhằm cứuArya khỏi tên Chó Săn. Trong khi đó Bran đã đến được nơi trú ẩn của Qụạ Ba Mắt, dù điều đó trả giá bằng cái chết của người bạn đồng hành Jojen. Nhưng có lẽ, phân cảnh khó quên nhất của tập phim này nằm ở khoảnh khắc Tyrion sau khi được Jaime và Varys giải thoát khỏi ngục tù, đã quyết định giết Tywin Lannister cùng ả tình nhân trước khi trốn thoát. Hành động của Tyrion được xem là “tức nước vỡ bờ”, sau suốt những năm dài đằng đẵng bị cha mình ghẻ lạnh và khinh thường.

8. The Door (2016) - Tập 5, mùa 6

Người hâm mộ luôn thắc mắc vì sao Hodor, người hầu cận của Bran chỉ nói được “Hodor! Hodor!”, và khi bí ẩn được giải đáp, không ít nước mắt đã rơi. Sau sai lầm một mình trở về quá khứ, Bran đã để lộ vị trí của mình cho Night King. Khi bọn Bóng Trắng tấn công nơi trú ngụ của The Children, cậu bé Bran đã tác động đến Hodor, nhằm sử dụng thân xác khổng lồ của anh để chặn cánh cửa. Thực tế, lúc đó Bran đang mắc kẹt trong một sự kiện ở quá khứ, và qua đó anh sử dụng thân xác cậu bé Hodor lúc nhỏ mà tác động tới thực tại. Cậu bé ngã xuống và luôn miệng kêu gào: “Hold the door! Hold the door!” cho tới khi chỉ còn lại hai tiếng “Hodor!”. Hodor ở thực tại chặn cánh cửa cho tới khi bị bọn thây ma xé xác lúc bóng dáng Bran ngày một xa dần.

Hodor đã hi sinh để bảo vệ mạng sống của Bran.

7. The Laws of Gods and Men (2014) - Tập 6, mùa 4

Nếu muốn biết những bất công và khinh miệt mà Tyrion đã chịu đựng như thế nào, thì đây là tập phim dành cho bạn. Sau cái chết của Joffrey, Tyrion Lannister phải đối mặt với phiên toà điều trần nhằm buộc tội anh. Tại đây, anh bị người anh yêu – cô gái điếm Shae phản bội. Bị người yêu quay lưng, gia đình chán ghét, xã hội khinh rẻ. Không ai đáng thương như Tyrion Lannister. Nhưng nếu đó không phải là Tyrion, thì cũng không là ai khác. Sẽ không nhân vật nào có đủ sự kiên cường và thông thái đối mặt với phiên tòa vốn dĩ đã định sẵn tội chết cho một con người. Từng câu từng lời mà Tyrion thốt ra đầy mãnh liệt như thể anh đã chờ ngày này từ rất lâu, để găm từng nhát dao vào những kẻ vô tâm giẫm đạp lên số phận của mình.

Cũng chính nhờ phân đoạn đắt giá này đã chứng minh khả năng diễn xuất tài tình của Peter Dinklage và đem về cho anh một giải Emmy.

Phiên tòa công lý dành cho gã lùn Tyrion Lannister.

6. Blackwater (2012) - Tập 9, mùa 2

Blackwater không đơn thuần chỉ là trận chiến, đó là cuộc đấu căng não giữa hai nhà chiến lược tài ba Tyrion Lannister và Davos Seaworth, là trận chiến đẫm máu giữa hai đoàn quân hùng mạnh nhằm tranh ngôi vị ngai báu sắt, là cuộc đấu tranh tư tưởng đầy đau khổ khi Cersei quyết định cho con mình uống thuốc độc tự vẫn. Điều gì đến cũng đến, Tyrion, với sự ranh ma và bộ óc thiên tài của mình, đã cho nổ tung đoàn thủy quân nhà Baratheon bằng ngọn lửa hoang tại vùng Blackwater. Nhờ vào sự tiếp viện từ nhà Tyrell, Lannister đã đẩy lui đội quân của Stannis và giữ vững ngai vàng cho Joffrey.

Đoàn quân thủy chiến của Stannis Baratheon nổ tung dưới ngọn lửa hoang.

5. The Spoils of War (2017) - Tập 4, mùa 7

Dù chỉ dài 50 phút, là tập ngắn nhất trong series nhưng Spoils of War vẫn được coi là một trong những tập phim hay nhất mọi thời đại của Game of Thrones.

Sau khi thất bại ở Casterly Rock và bị mất đồng minh nhà Tyrell, nữ hoàng Daenerys vô cùng tức giận và quyết định trực tiếp tham gia vào chiến trận ở Westeros. Cô cưỡi rồng Drogon cùng với đội quân Dothraki tấn công đoàn xe chở chiến lợi phẩm của nhà Lannister đang đi dọc theo con đường Vàng Ròng (Goldroad) về King’s Landing. “Dracarys”. Ngọn lửa từ Drogon tỏa ra thiêu rụi toàn bộ chiến lợi phẩm, khiến nhà Lannister thiệt hại nặng nề.

Sức mạnh ngọn lửa rồng đã đẩy lùi đoàn quân Lannister.

4. The Winds of Winter (2016) - Tập 10, mùa 6

Một tập phim với đầy những cung bậc cảm xúc. Cersei Lannister, sau khi chịu đủ tủi nhục cùng nỗi xấu hổ ê chề, đã âm mưu cho nổ tung tòa Thất Diện Giáo, nhằm chôn vùi vĩnh viễn những kẻ đã gây ra đau đớn cho mình. Ngọn lửa hoang bùng lên, rực rỡ và chói lòa, thiêu rụi toàn bộ trung tâm Thất Diện Giáo, nơi có Hội Tín Đồ, Đại Chim Sẻ cùng hoàng hậu Tyrell. Và một bầu không khí ảm đạm bao trùm khi Cersei lên ngôi, đứng đầu 7 vương quốc. Nhưng ở cuối phim, người hâm mộ tràn đầy hân hoan, hy vọng khi đoàn tàu của liên minh Targaryan, Dorathki, Tyrell và Martell dưới sự dẫn đầu của Daenerys, Varys và Tyrion cùng 3 con rồng tiếng về King’s Landing.

Ngọn lửa hoang thiêu rụi tòa Thất Diện Giáo vĩ đại.

3. The Rain of Castamere (2013) - Tập 9, mùa 3

Trong tập phim này, “đám cưới máu” (Red wedding) là một trong những khoảnh khắc bất ngờ và đau lòng nhất khi diễn ra quá nhiều sự ra đi của nhà Stark. “Trước cơn bão trời thường rất đẹp”. Trong khung cảnh đám cưới thân mật hòa trong tiếng nhạc du dương cho đến khi cánh cửa bị khóa, và mười phút sau gần một nửa gia tộc Stark bị tuyệt diệt sẽ mãi là một phân đoạn gây ám ảnh người hâm mộ. Tập phim cũng là minh chứng hùng hồn cho câu nói “không gì là không thể trong Game of Thrones”.

Đám cưới máu đã dẫn đến quá nhiều sự ra đi từ nhà Stark.

2. Hardhome (2015) - Tập 8, mùa 5

Cuộc trạm chán trực diện giữa Jon Snow và Night King.

Tập phim Hardhome đánh dấu lần chạm trán đầu tiên giữa binh đoàn Bóng Trắng do Night King chỉ huy và lực lượng của Jon Snow. Trước đó, Jon và Stannis vượt qua Bức tường, đến pháo đài Hardhome và thành công thuyết phục luộc lượng người man di hỗ trợ quân lính Tường Thành. Tuy nhiên khi họ đang chuẩn bị thuyền bè ra đi, đội quân Bóng Trắng bất ngờ xuất hiện và một cuộc chiến không cân sức bắt đầu diễn ra. Tập phim kết thúc với hình ảnh rùng rợn: Night King làm sống dậy tất cả những dân làng Hardhome vừa chết trong cuộc thảm sát, biến họ thành thây ma để gia nhập vào đội quân của hắn. Hardhome đã đem đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn kết hợp giữa chất hành động và nội dung li kì, góp phần đưa cảm xúc người xem lên đỉnh điểm khi đánh dấu cuộc đụng độ đầu tiên giữa phe người - xác sống. Đồng thời, tập phim đánh dấu sự hình thành của liên minh quan trọng giữa Daenerys và Tyrion Lannister.

1. Battle of The Bastards (2016) - Tập 9 mùa 6

"Trận chiến của những đứa con hoang" là một trong những trận chiến được đánh giá cao về mặt chiến thuật và độ quy mô của cuộc chiến.

Giành 7 trong tổng số 12 giải Emmy trao cho Game of Thrones, tập Battle of the Bastards hoàn toàn chứng minh sức ảnh hưởng của nó trong lòng công chúng. Battle of the Bastards với nội dung xoay quanh trận đánh Winterfell giữa lực lượng của anh em Jon Snow-Sansa Stark và quân đội nhà Bolton dưới trướng tên Ramsay bệnh hoạn. Với cái chết không mấy ngạc nhiên từ cậu út nhà Stark cùng sự bất lực về quân số, phe Jon gần như thua nát cho tới khi được quân Arryn cứu viện. Tập phim này cũng đánh dấu một bước ngoặc lớn trong chặng đường trưởng thành của Sansa Stark, từ một cô tiểu thư yếu đuối có thân phận “ba chìm bảy nổi”, đến ánh mắt kiên định lạnh lùng ngắm nhìn Ramsay Bolton trở thành bữa tiệc chính cho những con chó đói của mình. Trận đại chiến giữa những đứa con hoang kéo dài 1 giờ đồng hồ trên tivi khiến HBO phải huy động 600 diễn viên, 500 nhân vật phụ, 160 tấn sỏi, 70 con ngựa, 25 diễn viên đóng thế và 25 ngày quay với 4 đội quay phim, trở thành một trong các tập phim đắt đỏ nhưng xứng đáng nhất trong lịch sử.