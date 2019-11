5 ngày người Sài Gòn được sống trong thanh âm guitar

Điểm nhấn là đêm thưởng thức guitar miễn phí cho công chúng TP.HCM.

Sau năm mùa tổ chức, Cuộc thi và Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn (Saigon International Guitar Festival & Competition 2019 – SIGF) chính thức bước sang mùa thứ 6.



Mở màn mùa đầu tiên vào năm 2014, SIGF đã đón tiếp nhiều nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, trong đó có thể kể các nghệ sĩ đã đoạt giải nhất cuộc thi GFA (Guitar Foundation of America) uy tín bậc nhất trong giới guitar cổ điển.

Ngoài việc đến biểu diễn, giảng dạy master class của các danh cầm, SIGF đã từng bước xây dựng một cuộc thi guitar mang tính chuyên nghiệp cao và ngày càng được các guitarist trẻ trong khu vực Đông Nam Á coi trọng.

Từ cuộc tuyển chọn online năm 2015 như một phép thử nhỏ, năm 2018 cuộc thi mở ra cho thí sinh các nước Đông Nam Á, và đến năm nay 2019 sẽ có thêm một hạng mục mới, đó là bảng thi hòa tấu guitar, một sự kiện chắc chắn sẽ đem lại sự hào hứng và năng lượng tích cực cho SIGF.

Nghệ nhân làm guitar danh tiếng thế giới và tại Nhật Bản – Masaki Sakurai sẽ tặng cho người đạt giải ở SIGF cây đàn trị giá 1 triệu Yen.



Không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, với sự kết nối chặt chẽ với mạng lưới nghệ sĩ, nghệ nhân guitar trên thế giới; guitarist nào chiến thắng giải nhất Bảng mở rộng (Open category) ở cuộc thi guitar cổ điển SIGF năm nay sẽ nhận được phần thưởng là cây đàn guitar trị giá 1 triệu Yen (hơn hai trăm triệu đồng) do chính nghệ nhân danh tiếng thế giới và tại Nhật Bản – Masaki Sakurai trao tặng.

Nghệ nhân Masaki Sakurai cũng có buổi nói chuyện về làm đàn guitar trong khuôn khổ SIGF vào 18 giờ ngày 8-11.

SIGF 2019 chào đón các nghệ sĩ danh tiếng như: Prof. Jorgos Panetsos (Áo), Dr., Harris Becker (Mỹ), Tamaki Shibuya (Nhật Bản), Mauricio Diaz Alvarez (Mexico), Anton Isselhardt (Đức), Leon Koulelak (Czech), Pongpat Pongpradit (Thái Lan)… cùng đó là các nghệ sĩ Việt Nam: Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ, Nguyễn Trí Đoàn, bé Khưu Xuân Quỳnh… cùng với dàn hòa tấu guitar Việt Nam gồm 40 nghệ sĩ sẽ biểu diễn khai mạc tại SIGF.

Guitarist trẻ người Thái Lan, Ravisut Patipatvasin, quán quân nhiều cuộc thi guitar quốc tế sẽ mang đến SIGF hơi thở mới.

Bữa tiệc guitar SIGF năm nay sẽ có năm concert: Đêm đầu tiên mang tên The Guitar Fantasie diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6-11. Đêm diễn với sự tham gia của tài năng trẻ guitar Ravisut Patipatvasin (Thái Lan), người đã đoạt quán quân nhiều cuộc thi guitar quốc tế.

Bên cạnh đó là phần song tấu của hai nghệ sĩ Anton Isselhardt (Đức) và Pongpat Pongpradit (Thái Lan) với nhiều sáng tác phẩm dành riêng cho flute và guitar. Chương trình còn có sự góp mặt của dàn hòa tấu guitar Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ Harris Becker (Mỹ).

Cặp đôi guitarist Việt Nam là Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ cũng là hai gương mặt kỳ cựu gầy dựng SIGF suốt năm mùa qua.



Đêm thứ hai với tên gọi Rhythm and Airs (Nhịp điệu và Âm điệu) với cảm hứng từ các tác phẩm guitar trong thời kỳ âm nhạc lãng mạn do nữ nghệ sĩ Nhật Bản Tamaki Shibuya mang đến, cùng với các tác phẩm đầy tính nhịp điệu với sự tham gia của nghệ sĩ Harris Becker (Mỹ) và cặp song tấu guitar cổ điển kỳ cựu tại Việt Nam là Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ. Rhythm and Airs diễn ra vào 20 giờ ngày 7-11.

Đêm thứ ba giữa các buổi hòa nhạc chính là đêm Friendship concert (Hoà nhạc hữu nghị), diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8-11. Đây là là buổi biểu diễn giao lưu giữa nhóm nghệ sĩ guitar Nhật Bản và nghệ sĩ guitar Việt Nam Nguyễn Trí Đoàn và bé Khưu Xuân Quỳnh 10 tuổi đến từ Cần Thơ. Buổi hòa nhạc hoàn toàn miễn phí dành cho khán giả yêu âm nhạc và guitar cổ điển.

Nghệ sĩ Harris Becker (Mỹ) ngoài biểu diễn sẽ có các buổi master class tại SIGF năm nay.

Đêm diễn thứ tư với chủ đề Felicidade - Happiness (Hạnh phúc) vào 20 giờ ngày 9-11 là đêm diễn của nghệ sĩ người Mỹ gốc Ba Lan - Paul Cesarczyk (Tiến sĩ và là trưởng khoa Guitar tại Đại học Mahidol, Thái Lan) cùng với nghệ sĩ guitar nổi tiếng người Mexico - Mauricio Diaz.

Khép lại chuỗi các concert của SIGF lần thứ 6 là buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên Danza on Strings (Vũ điệu trên Dây đàn) vào 17 giờ 30 phút ngày 10-11. Buổi diễn sẽ gồm các tác phẩm là tổ khúc (suite) ở các thời kỳ âm nhạc khác nhau được trình diễn bởi giáo sư - nghệ sĩ người Áo gốc Hy Lạp - Jorgos Panetsos, cùng với nghệ sĩ Leon Koudelak đến từ Cộng hòa Czech.

Ngoài ra, các hoạt động tại Liên hoan guitar như cuộc thi (competition), giảng dạy (master class), thuyết trình về âm nhạc và đàn guitar (workshop/lecture) đều mở của tự do cho khán giả và người tham dự. Tất cả các hoạt động đều được diễn ra tại Nhạc viện TP. HCM.