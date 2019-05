9 bộ phim đáng mong đợi nhất Liên hoan phim Cannes 2019

Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 đã chính thức diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng xinh đẹp cùng tên ở Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 25-5. LHP Cannes hứa hẹn sẽ đem đến nhiều màu sắc riêng biệt cho nền điện ảnh đương đại với việc đẩy mạnh khai thác các thông điệp chính trị cùng các vấn đề xã hội như người vô gia cư, bình đẳng giới, nữ quyền…

Cùng điểm qua các bộ phim được hi vọng sẽ làm nên chuyện tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh này:

1. The Dead Don’t Die

The Dead Don’t Die gây tiếng vang lớn lấy khi lấy chủ đề xác sống làm nội dung chính, đã vinh dự trở thành tác phẩm mở màn khai mạc LHP Cannes 2019, cũng như là một trong 21 ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao quý nhất Cành Cọ Vàng (Palme d'Or).

The Dead Don't Die được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho giải Cành Cọ Vàng

Được sản xuất bởi vị đạo diễn lừng danh Jim Jarmusch cùng sự quy tụ của nhiều diễn viên nổi tiếng như Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi và Selena Gomez, bộ phim lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ yên bình bị khuấy động bởi đám xác sống. Nhân vật trung tâm của phim là hai viên cảnh sát do Bill Murray và Adam River thủ vai đảm nhận nhiệm vụ đối phó với bầy xác sống và lập kế hoạch giải cứu mọi người, từ đó tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười.

Dù khai thác một chủ đề kinh dị vô cùng quen thuộc, nhưng The Dead Don’t Die lại mang nhiều yếu tố hài hước gây cười, đồng thời truyền tải thông điệp về nguy cơ thảm họa sinh thái trong tương lai bởi sự khai thác và tiêu thụ quá mức nguồn tài nguyên của nhân loại.

2. Little Joe

Little Joe là bộ phim truyền hình Anh - Áo của nữ đạo diễn Jessica Hausner. Bộ phim khoa học viễn tưởng là câu chuyện về bà mẹ đơn thân Alice, làm công tác lai tạo thực vật cao cấp tại một công ty phát triển giống mới. Cô đã phát triển một loài hoa biến đổi gen đặc biệt có biệt danh “Little Joe” có khả năng gây ra những thay đổi kỳ lạ trong các sinh vật sống.

Little Joe là bộ phim khoa học viễn tưởng của nữ đạo diễn Jessica Hausner

Little Joe là một trong hiếm hoi những tác phẩm lọt vào tranh giải của LHP Cannes do một nữ đạo diễn "khai máy". Năm ngoái, hàng chục ngôi sao Cate Blanchett, Kristen Stewart và Salma Hayek - đã tổ chức một cuộc biểu tình trên thảm đỏ chống phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong ngành. Như Blanchett nhận xét: "Palme d'Or uy tín đã được trao cho 71 đạo diễn nam ... nhưng chỉ có hai nữ đạo diễn." LHP Cannes năm nay cũng gây bất ngờ với 4/9 giám khảo là nữ, trong đó nữ diễn viên Elle Fanning là nữ giám khảo trẻ nhất khi chỉ mới 21 tuổi. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi sự bình đẳng giới trong nền nghệ thuật thứ bảy đang cho thấy những thay đổi đáng tích cực.

3. Sorry We Missed You

Sorry We Missed You là sản phẩm tiếp theo từ đạo diễn Ken Loach - người đã chiến thắng giải Cành Cọ Vàng năm 2016 với I, Daniel Blake. Năm nay, ông trở lại cùng biên kịch Paul Laverty trong một bộ phim chính kịch về cuộc sống của tầng lớp trung lưu nước Anh mà nhân vật chính là người chồng, một tài xế giao hàng, và vợ đã phải tìm mọi cách để giữ việc làm, nuôi sống gia đình. Tác phẩm được dự đoán sẽ mang nhiều thông điệp liên quan tới vấn đề Brexit nóng hổi của xứ sở sương mù.

Sorry We Missed You được dự đoán sẽ đề cập đến vấn đề Brexit



4. Atlantics

LHP Cannes năm nay đã cho thấy nhiều dấu hiệu đáng mừng khi sự xuất hiện của những đạo diễn nữ tại các hạng mục trao giải đã khả quan hơn những năm về trước.

Đạo diễn người Pháp gốc Tây Phi Mati Diop làm nên lịch sử năm nay bằng cách trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên xuất hiện tại Cannes với tác phẩm đầu tay Atlantics.

Sự xuất hiện của nữ đạo diễn gốc Phi Mati Diop tại Cannes là một tín hiệu đáng mừng cho LHP này.

Nhân vật chính của phim (do Mame Sane thủ vai) là một cô gái trẻ sống tại thủ đô Dakar, Sénégal. khi người yêu của cô mất tích trên biển trong chuyến vượt biên đến châu Âu. Đây là một chủ đề khá "thời sự" khi Cannes cũng sẽ có nhiều cuộc thảo luận về tác động của Brexit (nước Anh rời khỏi liên minh châu Âu) tới ngành công nghiệp điện ảnh.

5. Rocketman

Sau sự thành công vang dội của Bohemian Rhapsody về Freddie Mercury, khán giả sẽ có dịp thưởng thức một bộ phim tiểu sử xoay quanh nam danh ca huyền thoại Elton John. Tựa đề Rocketman lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên được Elton John sáng tác năm 1972.

Rocketman là bộ phim chân thực về cuộc đời của nam danh ca huyền thoại Elton John

Bộ phim hứa hẹn mang đến cái nhìn chân thực nhất về tuổi trẻ đầy sóng gió của ông dưới ống kính đạo diễn Dexter Fletcher. Tuy nhiên, Rocketman không mang phong cách của một phim tiểu sử thông thường mà được đan cài thêm nhiều yếu tố nhạc kịch lẫn trừu tượng, hứa hẹn đem đến đột phá ngoài mong đợi cho dòng phim này.

6. Diego Maradona

Cuộc đời của ngôi sao bóng đá huyền thoại người Argentina Diego Maradona sẽ được tái hiện lại qua bộ phim tài liệu cùng tên bởi đạo diễn Asif Kapadia. Là đạo diễn nổi tiếng về mảng phim tài liệu, Asif Kapadia từng gây tiếng vang với hai tác phẩm gây nức lòng công chúng là Senna (2010) và Amy (2015).

Bộ phim tài liệu về "cậu bé vàng" người Argentina Diego Maradona

Thông qua Diego Maradona, ông mong muốn đem đến khán giả cái nhìn chân thực hơn về cuộc đời của “cậu bé vàng”, đồng thời toàn cảnh về cuộc sống và những rắc rối trong sự nghiệp, đời tư của ngôi sao lắm tài nhiều tật này.

7. Too Old To Die Young

Đã một năm kể từ khi Netflix khuấy động tranh cãi xung quanh Liên hoan phim Cannes. Trước đó, Cannes từng nói không với dịch vụ xem phim trực tuyến hàng đầu Netflix và hãng này cũng "hứa hẹn" cạch mặt một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, Cannes đã mở cánh cửa cơ hội cho Amazon, khi Too Old to Die Young là phim trực tuyến đầu tiên trình chiếu tại Cannes 2019.

Too Old to Die Young được chiếu trong khuôn khổ không tranh giải của LHP Cannes 2019

Too Old to Die Young do đạo diễn từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Cannes là Nicolas Winding Refn dàn dựng, với 10 tập phim về chủ đề tội phạm. Too Old to Die Young nhuốm màu sắc bạo lực, cài cắm vào câu chuyện tăm tối về cái thiện ác. Phim thể hiện toàn bộ phong cách quen thuộc của Refn từ góc máy, màu sắc, âm thanh, nhịp điệu...

8. Parasite

Bong Joon Ho không nghi ngờ gì nữa là một trong những đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Vị đạo diễn người Hàn gắn liền với những siêu phẩm làm mưa làm gió phòng vé như: Memories of murder (2003), Quái vật sông Hàn (2006), Chuyến tàu băng giá (2013) và gần đây nhất là Okja (2017). Tiếp nối sự thành công của Okja tại Cannes 2017, Bong Joon Ho đem đến luồng gió mới cho liên hoan phim năm nay với bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) về chủ đề gia đình. Parasite xoay quanh hai gia đình hoàn toàn trái ngược: một bên vô cùng giàu có, còn một bên luôn sống trong cảnh nghèo túng. Họ tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau sau một biến cố không ngờ.

Đạo diễn Bong Joon Ho lại tiếp tục đem đến một tác phẩm độc đáo về xã hội Hàn Quốc

9. Once Upon A Time In Hollywood

Không còn nghi ngờ gì nữa, tác phẩm thứ 9 của “quái kiệt” điện ảnh Quentin Tarantino chắc chắn sẽ là một trong những bom tấn hè 2019, bởi đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị đạo diễn 56 tuổi huyền thoại và 2 chàng tài tử bậc nhất Hollywood là Brad Pitt và Leonardo Dicaprio.

Sau 3 năm vắng bóng kể từ bộ phim The Revenant, Leonardo Dicaprio sẽ có màn hợp tác với nam tài tử Brad Pitt

Lấy cảm hứng từ vụ sát hại nữ minh tinh Sharon Tate năm 1969, Once Upon A Time In Hollywood xoay quanh cựu ngôi sao truyền hình Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và diễn viên đóng thế lâu năm của anh là Cliff Booth (Brad Pitt) trên con đường tìm chỗ đứng cho bản thân giữa Hollywood hào nhoáng nhưng cũng đầy ắp khoảng tối. Margot Robbie sẽ tái hiện lại hình ảnh đầy quyến rũ và xinh đẹp của Sharon Tate. Cái chết kinh hoàng của cô cùng loạt vụ thảm sát của "gia đình sát nhân" Manson sẽ làm nền cho câu chuyện chính của phim.