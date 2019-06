Ám ảnh với siêu phẩm dựa trên tiểu thuyết của Stephen King

Doctor Sleep sẽ được phát triển dựa trên tiểu thuyết gốc của Stephen King và phần phim The Shining năm 1980 của Stanley Kubrick.



Doctor Sleep được xây dựng dựa trên tiểu thuyết gốc của Stephen King và phần phim The Shining năm 1980 của Stanley Kubrick. The Shining (1980) là bộ phim kinh dị tâm lý được nhào nặn bởi một trong những đạo diễn tài ba nhất, Stanley Kubrick.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd và Scatman Crothers. Mặc dù nhận được những ý kiến trái chiều nhưng The Shining đã gây tiếng vang ngay khi ra mắt trong năm 1980 và thậm chí trở thành một trong những tác phẩm kinh dị kinh điển nhất cho đến tận ngày nay.

Bộ phim kể về nhà văn Jack Torrance đang gặp khó khăn bỗng nhận được công việc chăm nom khách sạn Overlook giữa mùa đông vắng vẻ và lạnh giá. Tại đây, nhân vật con trai Danny của ông bắt đầu nhìn thấy các hồn ma và các cảnh tượng đáng sợ, còn ông dần trở nên điên loạn và truy đuổi chính gia đình mình.

The Shining đã gây ám ảnh không biết bao thế hệ khán giả.



Bản hậu truyện sẽ do đạo diễn Mike Flanagan, người đứng sau thành công của hàng loạt những tác phẩm kinh dị ấn tượng như: Oculus (2013), Hush (2016), Ouija: Origin of Evil (2016), Gerals’s Game (2017) và The Haunting of Hill House (2018).

Mike tiếp quản phần hai của The Shining khi mà đạo diễn tiền nhiệm quá cố Stanley Kubrick đã phát triển bản điện ảnh theo tầm nhìn của chính ông chứ không phải tiểu thuyết. Đảm nhận vai chính trong Doctor Sleep là nam diễn viên kỳ cựu người Scotland, Ewan McGregor.

Doctor Sleep là dự án phim kinh dị mới nhất của hãng Warner Bros dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.