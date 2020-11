Ẩn số đêm chung kết cuối của Rap Việt

Trong đêm chung kết 1 Rap Việt vào tối 7-11 vừa qua, tám thí sinh (TS) đã mang đến tám phần trình diễn như những món quà mà họ muốn gửi tặng đến chương trình, khán giả và cho chính mình. Không quá bùng nổ với những tiết mục hoành tráng như kỳ vọng trước đó của khán giả, màn trình diễn của tám TS mang lại một không gian âm nhạc sâu lắng, cảm xúc với cách khai thác các chủ đề khác nhau.



Một cuộc rượt đuổi về cảm xúc

Sở hữu khả năng chơi chữ đáng gờm, được giám khảo Rhymastic công nhận là bậc thầy viết lời rap trong chương trình, “thầy giáo Nam” RPT Gonzo đã mang lại một tiết mục giàu cảm xúc với bản rap Hy vọng. Thay vì thể hiện khả năng chơi chữ hay một màu sắc khác của bản thân với một tiết mục bùng nổ, bản rap về miền Trung của Gonzo với sự phối hợp cùng dàn đồng ca, giai điệu cùng lời rap chân thành lại lấy được nước mắt của khán giả, là sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau cùng đồng bào miền Trung: “Nói với miền Trung là mọi thứ sẽ ok, nói với Việt Nam là… mọi thứ sẽ ok… Dù bao đổi thay hãy luôn tin rằng một ngày mai khi nắng lên chúng ta sẽ ổn thôi”.

Huấn luyện viên (HLV) Karik cho rằng: “Trong tất cả TS vào chung kết Rap Việt, khi mà họ vào một vòng thì họ sử dụng những thứ khác nhau với những type beat khác nhau. Riêng chỉ có mình Gonzo luôn giữ thái độ bình tĩnh và cho tới vòng này chỉ Gonzo làm được điều đó”. Giám khảo Rhymastic đã bị chinh phục hoàn toàn trước bản rap.

“Thông điệp mà Gonzo mang lại trong tiết mục lần này thật sự đã giúp cho phần trình diễn của bạn trở thành phần trình diễn hoàn hảo nhất của Gonzo từ đầu chương trình đến giờ…” - anh nói.

Dù từng gây bùng nổ và khiến giám khảo, HLV lẫn người nghe phải nổi da gà vì những bản rap trước đó nhưng ở đêm chung kết đầu tiên, G. Ducky lại chọn bản rap nhẹ nhàng với The right journey. Người nghe dường như quá bất ngờ trước một G. Ducky vốn được ví von là “quái vật” lại hết sức tình cảm, sâu lắng trong bản rap không quá nhiều cao trào, sự gai góc. The right journey đã đốn gục người nghe bằng sức công phá với một thông điệp nhẹ nhàng nhưng lại hết sức ý nghĩa: “Mang cho cuộc đời này thật nhiều tình yêu”.

Dù là thể loại gì đi chăng nữa, G. Ducky vẫn là một nhân tố bí ẩn trong việc mang lại sự bất ngờ về mặt cảm xúc cho người nghe. Điều này càng chứng tỏ G. Ducky có một đời sống nội tâm phong phú, luôn đòi hỏi sự chỉn chu, kỹ thuật mỗi ngày một hoàn thiện khiến anh trở thành một đối thủ thật sự đáng gờm cho ngôi vị quán quân.

Đúng như giám khảo JustaTee đánh giá về G. Ducky: “Với G. Ducky, em làm bất cứ dòng nhạc nào cũng đều ra được cái hồn của thể loại đấy, cho nên cái này em vẫn tròn vai và vẫn làm được thứ âm nhạc tích cực để đem đến cho Rap Việt và Rap Việt rất cần những người làm những thứ âm nhạc như thế này”.



Gonzo mang đến màn trình diễn ngập tràn cảm xúc về miền Trung trong đêm chung kết 1 Rap Việt. Ảnh: TT

Đa dạng về chủ đề rap

Nhiều khán giả tỏ vẻ bất ngờ khi các tiết mục của đêm chung kết đầu tiên không thật sự bùng nổ như kỳ vọng. Nhưng có lẽ với tất cả TS thì việc được thỏa sức sáng tạo, thể hiện mình ở tất cả vòng thi trước đã là một chặng đường của sự trải nghiệm, cho họ sự trưởng thành để mang lên đêm chung kết những bản nhạc rap với màu sắc không giống họ của trước đó.

Dế Choắt (đội Wowy) đã mang lên sân khấu một bản rap nhạc kịch với nội dung về dấu chấm hỏi. Dế Choắt đã từng chia sẻ: “Dế cảm thấy đôi khi cuộc sống mình cũng sẽ có những dấu chấm mình không biết phải làm gì với nó hết, mình hãy hỏi và Dế đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều để có thể tìm ra mình và hiểu được mình nhiều hơn. Khi cuộc đời quá nhiều dấu chấm, hãy hỏi”.

HLV Suboi nhận xét về phần trình diễn của Dế Choắt: “Chắc chắn Dế Choắt là người có thể lột tả tinh thần của đội Wowy rất rõ ràng trên sân khấu lấp lánh thế này… Em chính là ví dụ điển hình cho những người muốn bước ra từ trong bóng tối và tự họ sẽ có những tia sáng mà bản thân họ có khi chưa nhìn thấy...”.

Ở những vòng trước, Lăng LD đã rap về chủ đề tình yêu, xã hội và mẹ. Vòng này, Lăng LD đã viết về những người anh em quanh mình với bản OTĐ For Life.

HLV Binz đánh giá: “Suốt quá trình của em từ đầu chương trình đến giờ, màu sắc của em rất đa dạng và lần này em khẳng định thêm một lần nữa qua những chủ đề rất đậm chất rap, em vẫn có thể làm nó rất tốt”.

Dù thật sự không phải là một màn trình diễn như khán giả mong đợi so với khả năng của mình, Lăng LD vẫn là một nhân tố bí ẩn vì không ai biết nam rapper này sẽ làm gì tiếp theo trong vòng tới.

Với Ricky Star, bản Tiến hóa một lần nữa cho thấy sự chỉn chu, tinh tế của rapper. Nhịp trong bài rap đã được Ricky Star xử lý rất mượt và mọi thứ đều rất hoàn hảo. Qua các vòng, Ricky Star cho thấy sự ổn định về phong độ, chú trọng cách dàn dựng tiết mục, đầy tính sáng tạo trong tất cả sản phẩm.

RPT MCK của đội Karik đã không chọn theo đuổi dòng nhạc vốn là thế mạnh của mình như các vòng trước. Bản rap với giai điệu đáng yêu, có chút thơ mộng với cách làm melody Va vào giai điệu này cho thấy sự linh hoạt trong việc khai thác các đề tài viết nhạc của rapper này.

“Bởi vì ai cũng nghĩ đêm chung kết cần một bài hầm hố nên em sẽ là một cái điểm nhấn” - RPT MCK đã trả lời MC Trấn Thành về sự thay đổi đến khó ngờ của mình. Còn HLV Binz tỏ ra khá ấn tượng: “Cách làm melody và cách xây dựng bài hát của em rất thông minh và hiện đại”.

TS nữ duy nhất là TLinh đang ngày càng khẳng định khả năng của mình khi được trao nón vàng để bước vào chung kết. Bản rap Chú chó trên ô tô của TLinh đã gây sự ngạc nhiên cho các HLV và ban giám khảo về khả năng biến hóa của nữ rapper này. TLinh còn gây ấn tượng với khả năng vũ đạo, trình diễn trên sân khấu cùng ngôn ngữ cơ thể của mình để tạo nên thành công cho phần trình diễn.

Nữ HLV Suboi nói về học trò của mình: “Mọi người cũng biết rồi đó, nhạc rap toàn là nam giới không, có một nữ rapper đã là hiếm rồi nhưng đây chính là thế hệ nữ rapper toàn diện về cả hát, rap, nhảy, melody, tư duy sáng tác và trình diễn. Mọi thứ đang nằm trong TLinh”.

Thành Draw đã mang lên sân khấu bản rap dành cho chính mình mang tên Thành thật. Vẫn là một Thành Draw đầy năng lượng, càng đến chặng đua cuối lại cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc, khả năng trình diễn.