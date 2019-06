Áp lực vì ế show, Thu Hằng từng khát khao có đại gia giúp đỡ

Chuyện của sao lên sóng vào ngày 15-6 trên VTV9, khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện hậu trường chua xót đằng sau những vinh quang rực rỡ của quán quân Người kể chuyện tình - Thu Hằng.

Thu Hằng biểu diễn tại phòng trà.



Thu Hằng: “Vinh quang càng lớn bao nhiêu thì sự chới với, thất vọng càng lớn bấy nhiêu”

Thu Hằng được khán giả biết đến nhờ giọng hát ngọt ngào, gương mặt khả ái khi giành chiến thắng cao nhất ở hai gameshow truyền hình Solo cùng Bolero 2015 và Người kể chuyện tình 2018. Hội tụ cả thanh lẫn sắc, cùng hai giải thưởng quý giá, ngỡ rằng đó sẽ là bước đệm cho Thu Hằng phát triển hơn trong sự nghiệp nhưng “học trò cưng” của Đàm Vĩnh Hưng lại gây bất ngờ cho khán giả khi tiết lộ bản thân “ế” show và rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Là người hiếm hoi dám chia sẻ việc ế show sau khi giành hai ngôi vị quán quân, Thu Hằng còn thẳng thắn thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế so với nhiều đồng nghiệp khác. Trò chuyện cùng MC Minh Đức, nữ ca sĩ chia sẻ: “Nói ra những điều này rất khó, bởi vì không ai dám nhìn thẳng vào vấn đề show diễn, nhất là một vấn đề tế nhị như thế này. Bản thân Hằng rất tự ti so với những ca sĩ bên ngoài khác có nhiều show hơn mình”.

Thu Hằng ngọt ngào trên sân khấu.



Nhớ lại những ngày đầu mới bắt đầu chập chững đi hát, Thu Hằng cho biết, kỷ niệm buồn nhất trong đời cô cũng là việc không được khán giả đón nhận: “Tôi hát phòng trà, nhìn xuống khán giả chẳng ai nghe tôi hát, bước xuống sân khấu tôi khóc òa và nghĩ chắc tôi hát dở quá, khán giả họ không nghe”.

Đến bây giờ khi đã trải qua những khó khăn, sóng gió và đầy cạnh tranh của showbiz, Thu Hằng cho biết, những kỷ niệm buồn đó chính là động lực khiến Thu Hằng trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và lạc quan hơn.

“Học trò cưng” của Đàm Vĩnh Hưng từng ước mơ có đại gia xoè tay ra giúp đỡ





Trước khi bước lên những sân khấu chuyên nghiệp, Thu Hằng từng có bốn năm học nhạc cụ và tiếp tục bảy năm học ngành thanh nhạc tại trường Quân đội Nghệ thuật. Tuy nhiên cái duyên mà “Tổ nghiệp” mang đến cũng như sự giúp đỡ, định hướng từ “sư phụ” Đàm Vĩnh Hưng đã đưa Thu Hằng bước vào showbiz và đứng trên nhiều sân khấu lớn trong vai trò một ca sĩ hát nhạc bolero.

Thu Hằng hài hước bật mí: “Tôi học một kiểu ra hát kiếm tiền một dòng nhạc khác. Dòng nhạc bolero nhiều người không cần học vẫn có thể hát hay. Còn tôi thì học bảy năm bài bản nhưng khi hát lại không sử dụng đến một chút nào. Cũng may, còn có kỹ thuật hát giúp tôi trong việc xử lý bài vở”.



Thu Hằng đạt giải quán quân Solo cùng Bolero.

Tại talkshow, Thu Hằng cũng có những chia sẻ cá nhân về quan niệm “ca sĩ cặp đại gia” khi có nhiều ca sĩ dù không nổi tiếng nhưng có cuộc sống “sang chảnh” và dư dả nhờ việc “nương tựa” vào một ai đó. Học trò Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Việc gặp một ai đó để nương tựa phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi người. Những suy nghĩ ấy không phải là nó không xuất hiện trong đầu tôi vào những giai đoạn khó khăn, bế tắc, bản thân rớt xuống đáy sâu sau một cuộc thi. Tôi cũng ao ước có một ai đó xòe bàn tay ra hỗ trợ cho tôi”.

Tuy nhiên, cuối cùng, Thu Hằng cho rằng Tổ nghiệp đã cho cô may mắn khi đạt quán quân ở cả hai chương trình nên lấy đi may mắn khác là một “điểm tựa” sau khi thành công thì cũng không sao. An ủi lại, Thu Hằng cho biết, cô luôn có sự hỗ trợ của người thầy Đàm Vĩnh Hưng, và với cô, như vậy là quá đủ: “Nhưng em vẫn luôn tự hào rằng có một bàn tay của một người đàn ông, không phải đại gia nhưng là người có tầm ở giới này luôn đưa bàn tay ra và nâng đỡ em”.

Những câu chuyện hậu trường đằng sau thành công cùng những tâm sự lần đầu được kể của Thu Hằng sẽ có trong Chuyện của sao phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 15-6 trên kênh VTV9.