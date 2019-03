Bất ngờ Rita Ora diện thiết kế của Công Trí

Sau show diễn đầu tiên ở New York Fashion Week, NTK Công Trí đã tạo được dấu ấn riêng tại Mỹ, một trong những thị trường thời trang lớn nhất thế giới. Bằng chứng là sau show diễn, các stylist của hàng loạt siêu sao đã liên hệ ngay với người anh cả của Thời trang Việt NTK Công Trí để thiết kế cho khách hàng của họ.

Khi 3 ngôi sao của Hollywood lần lượt là nữ diễn viên Kate Bosworth, Katherine McNamara và thiên thần Victoria Serect Josephines Kriver đồng loạt diện những bộ cánh của anh đến buổi tiệc của Oscar 2019 thì ca sĩ Rita Ora cũng “chọn mặt gửi vàng”, bùng cháy cả sân khấu trong trang phục Công Trí.









Cụ thể, nữ ca sĩ 29 tuổi đã diện đến 2 thiết kế của NTK Công Trí cho tour diễn Phoenix với gần 20 show trên khắp Châu Âu và Mỹ, kéo dài trong vòng 2 tháng.



Bản hit gần đây nhất của Rita, “Let you love me”, hiện có 287,216,456 lượt view trên youtube và đang cực hot trên các bảng xếp hạng.

Rita Ora sinh năm 1990, nữ ca sĩ người Anh và là giám khảo The Voice UK, nổi tiếng với giọng hát đẹp và lối trình diễn bốc lửa cuốn hút.

Rita Ora là ca sĩ từng giành được nhiều giải thưởng lớn như Bambi Award 2015, Global award – Best pop 2017 và 2018. Bản hit “Black Widow” song ca với Iggy Azalea nhận được giải BMI Pop Awards 2015, ASCAP Pop Music Awards 2015, BMI Urban Awards 2015. Ngoài ra, Rita còn được tạp chí Harper’s Bazaar bình chọn là “Women of the year 2013”, và tạp chí Glamour trao giải “Ca sĩ solo UK 2013.”





Chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Rita Ora, nhà thiết kế Công Trí cho hay anh nhận được liên lạc của phía nữ ca sĩ sau show diễn ở Mỹ. Sau khi trao đổi, anh và ê-kíp đã nhanh chóng lấy số đo và phác họa mẫu thiết kế cho bên Rita Ora.





Điểm đặc biệt ở lần hợp tác này chính là cả quá trình từ bản vẽ đến trang phục, đều được thực hiện tại Mỹ chỉ trong vòng 3 ngày, cả ekip đã làm việc không ngừng nghỉ để kịp “deadline” của giọng ca Anywhere. Điều đáng mừng là cô không yêu cầu chỉnh sửa gì nhiều.