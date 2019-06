'Boy With Luv' của BTS tiếp tục giật cúp lần 8 tại Music Core

Tuần này, Boy With Luv của các chàng trai vàng BTS lại vừa đạt chiến thắng thứ 19 chung cho ca khúc trên tất cả các mặt trận âm nhạc và liên tục giữ vị trí đầu bảng liên tục trong tám tuần tại BXH Music Core. Ca khúc Boy With Luv đứng nhất với 6902 điểm. Ca khúc No One của Lee Hi về vị trí thứ hai với 5819 điểm, Davichi với Unspoken Words đạt vị trí thứ ba trong BXH với 4957 điểm.





Yunho của TVXQ đã làm mưa làm gió với màn ra mắt solo được chờ đợi từ lâu.

Vào ngày 12-6, Yunho phát hành album solo mini đầu tiên True Colors với ca khúc chủ đề Follow. Không chỉ ra mắt album ở các bảng xếp hạng trong nước, album của lão đại TVXQ này cũng gây bão BXH âm nhạc iTunes, cụ thể, chỉ sau một ngày album này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Album hàng đầu của iTunes tại ít nhất 15 khu vực khác nhau, bao gồm: Argentina, Colombia, Peru, Ả Rập Saudi, Ô-man, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Trong BXH âm nhạc Hàn Quốc Music Core tuần này, Yunho cũng đã đốt cháy sân khấu với màn trình diễn Follow cực chất.





Somi biểu diễn Birthday “ngọt như mía lùi” tại Music Core sau khi bị “ném đá” trong Showcare ra mắt

Sau một thời gian dài bị gián đoạn, cuối cùng Jeon Somi đã ra mắt ca khúc solo đầu tay Birthday. Theo đúng kế hoạch, nữ idol sinh năm 2001 đã tổ chức một buổi showcase để giới thiệu album của mình tới giới báo chí. Tuy nhiên, Somi lại khiến tất cả mọi người có mặt trong buổi showcase phải ngỡ ngàng khi thông báo sẽ không diễn bất kỳ một ca khúc nào kể ca bài hát chủ đề Birthday vì lý do: “Vũ đạo của ca khúc này hiện đang bị thay đổi. Nó khác với những gì mà em thể hiện trong MV. Vì vậy hôm nay, em chưa thể biểu diễn được”. Nhưng trong Music Core hôm nay, Somi đã gây bất ngờ cho khán giả khi biểu diễn một lúc cả hai ca khúc Outta My Head và Birthday một cách ngọt ngào.





Ngoài ra, BXH tuần này còn có những tiết mục trình diễn thú vị của Yunho (TVXQ), Jeon Somi, NCT 127, Lee Hi, CLC, Weki Meki, WJSN, 6band, ATEEZ, Woody, Rothy, fromis_9, ONEUS, IZ, OnlyOneOf, NOIR, BIBI, và SAAY. Hãy cùng chờ xem những bất ngờ nào sẽ đến với Fan K-Pop trong tuần tới.

Tập tiếp theo của Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc – MBC’s show! Music Core sẽ được phát sóng có bản quyền trên DANET vào 13 giờ 30 phút tại DANET, FPT Play và MyTV (cùng lúc với Hàn Quốc) và phát sóng lại bản phụ đề tiếng Việt lúc 18 giờ, ngày 22-6 trên các dịch vụ xem phim trực tuyến .