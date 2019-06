BTS tái xuất màn ảnh rộng vào mùa hè này

Hôm nay (26-6) BTS chính thức thông báo nhóm sẽ phát hành bộ phim thứ ba mang tên Bring The Soul: The Movie. Cũng giống như bộ phim đầu tiên Ánh sáng sân khấu (Burn the stage) ra mắt vào cuối năm ngoái, với doanh thu 18,5 triệu USD, một con số đáng mơ ước với bất kì một nhóm nhạc nào, Bring The Soul không chỉ ghi lại câu chuyện chân thực trong hậu trường chuyến lưu diễn Love Yourself mà còn là cuộc trò chuyện thân mật giữa các thành viên tại Paris vào ngày sau khi hoàn thành concert cuối cùng của nhóm trong chuyến lưu diễn tại Châu Âu.





Đồng thời, tác phẩm này cũng ghi lại những hình ảnh bảy chàng trai trong 24 concert tại 12 thành phố trên thế giới. Ê kíp sản xuất hứa hẹn rằng BTS, gồm các thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Ji Min, V và Jung Kook, sẽ chia sẻ những câu chuyện phía sau hậu trường mà "fan chưa từng biết đến".





Marc Allenby, Giám đốc điều hành của Trafalgar Rel chia sẻ: "Trafalgar Rel Release rất vui mừng được hợp tác với Big Hit Entertainment một lần nữa với bộ phim thứ ba, mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới cơ hội để thấy ban nhạc và dấu ấn của họ trong tour diễn Love Yourself. Các ARMY thực sự là một cộng đồng, và chúng tôi rất vui mừng được kết hợp họ lại với nhau để có trải nghiệm BTS hoàn toàn mới tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới.”





Trong poster được công bố là BTS đang ngắm nhìn ARMY trên sân khấu. Từ nụ cười hạnh phúc cho tới nét mặt cảm động của các chàng trai đã truyền tải trọn vẹn những tình cảm và sự tri ân của bảy chàng trai vàng BTS dành cho fan hâm mộ. Bring The Soul: The Movie dự kiến khởi chiếu trên các rạp toàn quốc từ 7-8.