Các địa danh lung linh tưởng chừng chỉ có ở trên phim

Trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Game of Thrones, The Avengers, Avatar, The Lord of the Rings đều xuất hiện những cảnh quan thiên nhiên lộng lẫy, huy hoàng mà ai nấy đều chỉ có thể tin là kỹ xảo điện ảnh và không có ngoài đời thực. Nhưng thiên nhiên kỳ vĩ không bao giờ khiến con người thất vọng. Người ta đã tìm ra được rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt trần và từng là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Sau đây là những địa danh hút hồn khán giả không chỉ những cảnh trên phim mà còn ngoài đời thực.

Cây linh hồn trong phim Avatar và vườn hoa tử đằng tại công viên hoa Ashikaga, tỉnh Tochigi (Nhật Bản)

Cây tử đằng màu tím đẹp tuyệt vời của Nhật Bản dễ khiến bạn lầm tưởng là cây thần trong phim Avatar bước ra. Những phân cảnh trong phim Avatar tưởng chừng như không có ngoài đời thực.

Cây linh hồn trong phim Avatar.



Điểm dừng chân của Thanos trong cảnh cuối phim Avengers: Infinity War và Ruộng bậc thang Banaue, Philippines.

Ruộng bậc thang Banaue ở Philippines là minh chứng cho sự hòa hợp của con người với thiên nhiên. Khoảng 2.000 năm trước đây, khu vực núi non ở tỉnh Ifugao, Philippines đã được những người thổ dân nơi này canh tác và kỳ công đẽo gọt, để tạo nên những ruộng bậc thang khổng lồ, có chiều cao hàng nghìn mét.

Ruộng bậc thang Banaue.



Một cảnh trong phim Avatar và Hồ phát quang sinh học tại Falmouth, Jamaica.

Hồ phát quang sinh học tại Falmouth.



Vùng Mesa trong phim Up và núi Roraima ở Venezuela.

Với độ cao tới hàng nghìn mét, vách dựng đứng và hệ sinh thái độc đáo, những ngọn núi phẳng ở Nam Mỹ được ví như nơi ở của Thượng đế. Tepuis là dãy núi gồm những núi phẳng ở cao nguyên Guayana thuộc Nam Mỹ, phần lớn dãy Tepuis nằm trên lãnh thổ Venezuela.

Vùng Mesa trong phim Up.

Núi Roraima ở Venezuela.



Đại sảnh của trường Hogwarts trong phim Harry Potter và Đại sảnh của nhà thờ thuộc trường Đại học Oxford, Anh.

Trong phim .



Đời thực.



Kinh thành King’s Landing trong phim Game of Thrones và Thành phố Dubrovnik, Croatia.

Dubrovnik là một thành phố của Croatia nằm trên bờ Biển Adriatic. Nó là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi bật nhất tại Địa Trung Hải, cảng biển và trung tâm của hạt Dubrovnik Neretva.



Kinh thành King’s Landing trong phim Game of Thrones.



Đời thực.



Đền Eastern Air trong phim hoạt hình Avatar: The Last Airbender và Đền thờ trên núi Fanjing, Quý Châu, Trung Quốc.



Đền Eastern Air trong phim hoạt hình Avatar.



Đời thực.



Những cánh cửa của Durin trong phim The Lord of the Rings và Cửa nhà thờ St. Edward, Anh.





Nhà tắm của phù thuỷ Yubaba trong phim Spirited Away và Đền Rekishi no Yado Kanaguya, Nagano, Nhật Bản.



Nhà tắm của phù thuỷ Yubaba trong phim Spirited Away.