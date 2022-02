Cuộc thi "Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup" do tỉnh đoàn Lâm Đồng và Tập đoàn Hoa Sen phối hợp tổ chức tại Đà Lạt sẽ diễn ra vào cuối tháng 4-2022 nhận được sự quan tâm của cộng đồng dancer cả nước.

Với vai trò giám khảo và cố vấn của cuộc thi, biên đạo Việt Max đã có buổi trò chuyện với PLO để chia sẻ những cảm xúc về cuộc thi cũng như thay đổi của bản thân sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.



Biên đạo Việt Max tại buổi công bố chương trình "Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup". Ảnh: BTC.

Hạnh phúc khi được trở lại

. Phóng viên: Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, được trở lại và làm giám khảo một cuộc thi đầu tư hoành tráng như vậy, cảm xúc của anh thế nào?

+ Biên đạo Việt Max: Tôi thật sự rất là vui và hạnh phúc. Vì năm nay có nhiều chương trình liên quan đến nhảy múa được tổ chức đây là một tín hiệu vui cho tất cả các bạn liên quan đến cộng đồng nhảy múa.

Với Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup, có thể thấy chương trình không nằm ở trung tâm tâm thành phố chính như: TP.HCM hay Hà Nội mà nằm ở Đà Lạt thì với tôi đây là một điều rất mới.

Bởi lẽ, chương trình được đầu tư rất là kỹ, về chi phí cũng như tất cả giải thưởng rất cao so với những giải thông thường. Tôi nghĩ đấy là mức đầu tư rất lớn cho một tỉnh thành cũng như mang đến một tín hiệu lớn hơn cho cộng động nhảy múa.

. Sau đợt giãn cách trong năm vừa qua, chắc sẽ có không ít dancer gặp nhiều khó khăn. Để thuyết phục được thí sinh tham gia như thế này thì ban tổ chức có những hỗ trợ ra sao?

+ Ban tổ chức chương trình đã phối hợp với ban cố vấn liên hệ tất cả các đội nhóm có thành tích. Ví dụ trong hai bảng Chuyên nghiệp và Bán chuyên nghiệp thì ban tổ chức liên hệ với các đội đã có tên đối với cộng đồng nhảy múa để họ tham gia.

Còn về việc hỗ trợ, ban tổ chức có nói về vấn đề hỗ trợ cho các thí sinh. Theo đó, các thí sinh sẽ được hỗ trợ về mặt di chuyển, nơi ở... cùng nhiều thứ khác.

Khi bạn tham gia giải không cần biết bạn thắng hay thua nhưng có được một nguồn kinh phí giống như một kỳ nghỉ, đi du lịch ở Đà Lạt vừa được thể hiện đam mê nhảy múa. Đó là một điều rất ít giải làm được.

Thường là anh phải được giải anh mới được tiền còn ở đây không được giải nhưng các bạn cũng đã có kinh phí hỗ trợ. Đây là câu trả lời tại sao cuộc thi mới ở một nơi xa nhưng đã có hơn 60 đội tham dự.



Biên đạo Việt Max là giám khảo quen thuộc trong các chương trình về nhảy múa. Ảnh: NVCC.

. Là một giám khảo quen thuộc đối với các cuộc thi, anh có nhận xét gì về chất lượng thí sinh của cuộc thi?

+ Sau khi tôi xem các bảng Bán chuyên nghiệp và Chuyên nghiệp thì thấy gần như tất cả các đội nhóm nhảy hay của Việt Nam mình hiện tại đều đăng ký tham gia. Các nhóm nhảy giỏi đã tham gia thì chắc chắn chất lượng phải là tốt nhất.

Ngoài ra lượng thí sinh ở bảng Phong trào thì chủ yếu là dành cho các thí sinh tại Lâm Đồng. Ở đấy có rất nhiều đội tham gia, một nơi như vậy mà có rất nhiều bạn yêu nhảy múa như thế thì bảng Phong trào sẽ thấy tinh thần và tình yêu đối với nhảy múa của tất cả các bạn.

Tin tưởng sự bùng nổ trở lại của nhảy múa

. Những năm gần đây các chương trình thực tế về nhảy múa đã không còn thu hút khán giả, tuy nhiên nhiều cuộc thi vẫn diễn ra. Anh có suy nghĩ gì về vấn đề này?

+ Tôi nghĩ rằng tất cả các loại hình nghệ thuật bao gồm cả nhảy múa bao giờ cũng có một vòng tròn, lúc lên lúc xuống và ai cũng nhìn thấy được việc đấy.

Nó cũng giống như trước đây, khi mà So you think you can dance bắt đầu thì đã mang một đến một trào lưu cũng như làn sóng nhảy múa rất nhiều. Song sau đó nó lại giảm xuống để các loại hình nghệ thuật khác đi lên. Với hình dung của tôi thì năm này sẽ là một năm trở lại của nhảy múa.

Bởi vì nó đã không chỉ dừng lại ở việc nhảy phong trào mà đã được nâng lên thành các chương trình chuyên nghiệp. Ví dụ như Breaking Việt Nam thì đó là chương trình để tuyển chọn những người tham dự cho Olympic hoặc Asiad.

Bên cạnh đó, các gameshow đã có lại như Street Dance Việt Nam được mua bản quyền từ bên Trung Quốc. Ngoài ra, còn có chương trình phong trào giống như Dalat Best Dance Crew. Tôi nghĩ năm nay sẽ là một năm nhảy múa bùng nổ trở lại.



Biên đạo Việt Max tin rằng nhảy múa sẽ bùng nổ trở lại trong thời gian tới. Ảnh: NVCC.

. Sau hai năm đại dịch, anh có hi vọng gì cho nhảy múa trong năm mới ?

+ Sau hai năm đại dịch thì có một điều xảy ra trên toàn bộ thế giới đó là các dancer, vũ công họ dành thời gian ở nhà để tập luyện một cách hăng say. Tức là khả năng trau dồi kỹ thuật cũng như tiến trình phát triển kỹ thuật của họ đã tiến bộ vượt bậc. Thậm chí, có nhiều người tâm sự với tôi là cảm giác bằng họ tập 4-5 năm trong hai năm đó.

Vì vậy, tôi cũng rất mong chờ đợt tới này để mình nhìn lại sau hai năm ở nhà các vũ công tự tập sẽ như thế nào? Đồng thời sẽ thấy được những kỹ thuật vượt bậc mà mình nghĩ trong vài năm nữa bản thân mới thấy được. Đấy là một điều mà rất là mong chờ của một người đi theo cộng đồng như tôi.

. Riêng với bản thân mình, trong thời gian giãn cách hẳn anh cũng đã tập luyện thêm các kỹ năng mới?

+ Sau hai năm đại dịch, bản thân tôi ở nhà tập luyện nhiều hơn, tìm hiểu những cái mới để trải nghiệm và có những suy nghĩ cũng như tinh thần tích cực hơn. Tôi cũng thấy các bạn chia sẻ sự tích cực đó trên mạng xã hội. Và tôi nghĩ rằng, khi tham gia bất cứ loại hình nghệ thuật nào chúng ta mang lại sự tích cực, những điều lành mạnh và chia sẻ được cho nhau thì đó là điều thành công nhất.

Biên đạo Việt Max tập luyện trong những ngày giãn cách. Nguồn: FBNV.

. Cảm ơn biên đạo Việt Max đã chia sẻ thông tin!