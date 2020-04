Chàng hoàng tử có giọng hát của 'người ngoài hành tinh'

Dimash Kudaibergen là một cái tên còn xa lạ ở Việt Nam mặc dù anh đã rất nổi tiếng ở quê nhà Kazakhstan và ở các quốc gia láng giềng, trong đó có cả Nga và Trung Quốc.

Nếu tìm thông tin về chàng ca sĩ - nhạc sĩ người Kazakhstan này bằng tiếng Việt thì hẳn là bạn sẽ có rất ít thông tin.

Dimash Kudaibergen, chàng ca sĩ - nhạc sĩ cao 1,91 m, sinh năm 1994 này đã nổi tiếng ở nhiều quốc gia nhưng vẫn còn là một cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam.



Tôi quyết định viết bài giới thiệu về chàng trai rất tài năng này sau khi đọc được phản hồi của cô Chiara Buldini (sống ở Ý) trong một group Facebook: "Mẹ tôi đã 84 tuổi, bà cũng rất yêu mến Dimash. Bà ấy hiện đang ở một mình vì phải cách ly.

Nhưng không vấn đề gì cả, bà nói: "Tôi có một cậu bé rất tuyệt vời và cậu ấy sẽ ở bên tôi trong thời gian này". Bà ấy đã xem và nghe nhạc của Dimash cả ngày". Cô Chiara cũng là một người hâm mộ Dimash cuồng nhiệt.

Giọng hát đến từ bên ngoài trái đất



Dimash có nhiều fan hâm mộ khắp nơi và trong các fan group, họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau (cuồng nhiệt nhất chắc chắn là giới trẻ nhưng các lứa tuổi khác cũng rất đông đảo).

Họ dành rất nhiều tình cảm sâu sắc cho chàng trai mà có lẽ bất cứ ngôi sao nào cũng mong có các fan trung thành và nồng nhiệt như thế.

Dimash đã có màn trình diễn tại buổi chung kết Hoa hậu hoàn vũ 2018 (Miss World 2018).

Anh trình bày bài hát Unforgettable day (Một ngày khó quên), bài hát do Oral Baissengir viết lời, còn Dimash chính là người sáng tác nhạc, được trình bày bằng tiếng Kazakhstan.

Bài hát có giai điệu rất tha thiết. Nhưng đây chưa phải là bài hát đưa tên tuổi của anh vụt sáng và vượt ra khỏi biên giới quê hương anh.

Dimash trình diễn tại Miss World 2018.



Năm 2017, anh được giới thiệu để tham gia cuộc thi I am a singer (Tôi là ca sĩ) của Đài truyền hình HBS Trung Quốc.

Ngay lần đầu ra mắt, với bài hát S.O.S (Lời kêu cứu của một kẻ tuyệt vọng) bằng tiếng Pháp, Dimash đã khiến các khán giả sững sờ vì sở hữu giọng hát quá tuyệt vời.

Ở vòng thi thứ 2 của tuần kế tiếp, khán giả còn sững sờ hơn nữa khi anh trình bày bài Opera 2 bằng tiếng Nga, bài hát mà Vitas - một tượng đài về thanh nhạc người Nga đã trình bày tại Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008.

Vitas từng được mệnh danh là "Chàng hoàng tử có giọng hát cá heo" vì giọng hát "siêu âm thanh" cao đặc biệt của mình. Bài hát Opera 2 cũng đã đưa tên tuổi Vitas ra thế giới.

Đến khi Dimash hát lại ca khúc Opera 2 trong chương trình I am a singer, khán giả và ban giám khảo đều "ngã gục" vì giọng hát cao vút, có nội lực khủng khiếp nhưng vẫn trong trẻo nhẹ nhàng như không.

Anh nổi tiếng khắp Trung Quốc từ đó.

Theo Nam Đô nhật báo, một nhà phê bình âm nhạc đánh giá rằng: "Nam ca sĩ có thể làm được như cậu ấy, cả giới âm nhạc trên thế giới rất hiếm gặp".



Dimash khiến khán giả ngã gục khi trình bày xuất sắc bài Opera 2.



Nhiều khán giả bình luận trên các kênh YouTube: Giọng hát ấy có lẽ đến từ bên ngoài trái đất; giọng hát ấy thật siêu thực.



Ca sĩ Thái Thùy Linh từng bày tỏ về Dimash: "Giọng hát tuyệt vời nhất thế giới đây chăng? Nghe xong muốn bỏ nghề...". Nhưng không chỉ có giọng hát, Dimash khiến fan gục ngã còn bởi nhiều yếu tố khác nữa.

Vẻ đẹp của một hoàng tử bước ra từ truyện tranh

Nhiều người yêu mến truyện tranh của Nhật Bản có sở thích cosplay thành các nhân vật đó. Họ phải hóa trang rất cầu kỳ và dùng nhiều công nghệ để hỗ trợ.

Dimash thì không cần làm gì cả, anh chỉ cần bước ra trước đám đông, là anh đã giống một chàng hoàng tử mà vẻ đẹp chỉ có trong tranh, gần như vô thực ở đời thường.

Chỉ có điều, các anh chàng trong truyện thường cool ngầu hoặc lạnh lùng, còn Dimash có tính cách rất ấm áp và hay cười.



Dimash có vẻ đẹp của một hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Người Kazakhstan yêu mến Dimash cuồng nhiệt



Bất cứ kênh YouTube nào đăng tải về Dimash, luôn có các fan từ quê hương của anh vào tương tác.

Họ cập nhật mọi hoạt động của anh chàng gần như ngay lập tức. Họ rất tự hào về anh, bởi anh đã mang những bài hát rất đẹp đẽ, rất đáng yêu bằng tiếng mẹ đẻ Kazakhstan đi khắp thế giới.

Dimash cũng là một người luôn bày tỏ tình yêu đất nước một cách nồng nhiệt. Trong các tour lưu diễn khắp thế giới, Dimash luôn giới thiệu về văn hóa đất nước Kazakhstan thông qua sự trình diễn của các nghệ sĩ múa, các loại nhạc cụ dân tộc và luôn có hình ảnh quốc kỳ Kazakhstan.

Trong các buổi lưu diễn, anh nói: "Tôi chờ đón các bạn tại đất nước của tôi, Kazakhstan".

Dimash đã mang văn hóa Kazakhstan ra thế giới.

Mới đây, ngày 5-4, các fan của anh dẫn thông tin từ truyền thông nước này cho biết anh đã hiến tặng nhiều tiền và lương thực để giúp đỡ người nghèo khi dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều người mất việc làm, trở nên túng thiếu. Các fan của anh gọi anh là "Hoàng từ Di", Di viết tắt của tên Dimash. Và cộng đồng fan của anh được gọi là Dears (cũng như Sơn Tùng gọi fan của mình là Sky). Dù anh hát tiếng Trung và tiếng Anh rất hay nhưng khi giao tiếp bằng hai ngôn ngữ này anh thường hay nói sai ngữ pháp hoặc phát âm mang đặc âm sắc của người Kazakhstan. Các fan quốc tế của anh gọi đó là Dinglish, nghĩa là ngôn ngữ Dimash khiến nhiều người thích thú. Xứng đáng để thành công The love of tired swans - một bài hát rất trữ tình được trình bày bởi Dimash.



Ngoài tài năng thiên phú, Dimash đến với âm nhạc từ khi năm tuổi, được học hành khổ luyện với nhiều giáo viên thanh nhạc giỏi và anh đã tốt nghiệp Khoa âm nhạc chính quy tại Trường Âm nhạc A.Zhubanov năm 2014.

Fan thích thú chia sẻ hình ảnh Dimash lúc còn bé và hiện tại.



Năm 2019 là một năm thành công của Dimash. Đầu năm 2019, anh đã tham gia cuộc thi tài năng The World Best của kênh CBS, Mỹ. Trong đó anh được giới thiệu với khán giả Hoa Kỳ với tư cách là "người đàn ông có giọng hát rộng nhất thế giới".

Dimash đã trình diễn S.O.S trong vòng thử giọng và All by Myself trong vòng chiến đấu. Mặc dù được liệt kê là ứng cử viên hàng đầu, Dimash đã rút lui khỏi cuộc thi sau màn trình diễn Adagio trong vòng bán kết, với lý do anh muốn để lại cơ hội cho những bạn trẻ hơn, trong đó có một ca sĩ đồng hương với anh mới 12 tuổi - Daneliya Tuleshova.



Tháng 6-2019, Dimash đã tổ chức buổi biểu diễn solo mang tên Arnau, tại sân vận động Astana ở quê nhà. Buổi biểu diễn với sự tham gia của 40.000 khán giả, trong đó có nhiều fan quốc tế.

Tháng 12-2019, Dimash đã có buổi biểu diễn solo tại New York với chủ đề Arnau Envoy tại trung tâm Barclay, với 19.000 vé được bán hết. Trong buổi biểu diễn này, có thể thấy khán giả của anh rất cuồng nhiệt, họ đến từ nhiều nơi khác nhau và mang theo những lá cờ nhỏ của quốc gia mình.

Dimash nói trong buổi biểu diễn: "Đây là giấc mơ của tôi, tôi không thể tin là nó đã thành hiện thực. Tôi yêu các bạn rất nhiều, Dears".

Anh trình bày nhiều ca khúc trẻ trung sôi động và nhiều bài hát rất trữ tình. Đó là các bài hát bằng tiếng Pháp, tiếng Nga và đặc biệt tiếng quê hương Kazakhstan.

Trong đó có nhiều bài hát do chính anh sáng tác. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ biểu diễn solo, giọng hát của anh vẫn cực kỳ sung mãn và quyến rũ. Các fan của anh một lần nữa khẳng định: "Đây chính là món quà của Thượng đế, giọng hát của anh có lẽ đến từ bên ngoài trái đất".

Dimash trình diễn rất bùng nổ trong các buổi biểu diễn quốc tế năm 2019.



Các bạn có thể theo dõi buổi trình diễn rất máu lửa của Dimash tại New York cuối năm 2019 tại đây:

Nếu không có dịch bệnh xảy ra, lúc này anh đang thực hiện tour lưu diễn châu Âu. Anh đã thông báo với các fan rằng anh sẽ ở nhà, đồng thời khuyên các fan ở nhà để được an toàn trước dịch bệnh.

Chuyến lưu diễn của anh được dời vào tháng 3 năm sau, tổ chức tại Cộng hòa Czech.

Một số hình ảnh tổng hợp từ Internet:

Vẻ đẹp này khiến các fan nữ bị gục ngã.

Bức ảnh của Dimash trên poster và ngoài đời thực đều đẹp như nhau và đẹp một cách vô thực như trong truyện tranh bước ra.

Các fan gọi chàng trai này bằng biệt danh "Hoàng tử Di".

Người dân Kazakhstan yêu mến Dimash cuồng nhiệt.