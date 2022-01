“Có thầy, mình luôn vững tin” Chia sẻ về dự án loạt phim ngắn Chuyện Tử Tế đang quay, đạo diễn Tưởng thật lòng: “Mình may mắn có thầy, NSND Việt Anh gạo cội đứng sau lưng chỉnh sửa từng chút một, an lòng lắm! Làm việc với các bạn trẻ sung sức, giàu nhiệt huyết như tiếp thêm năng lượng cho mình dạy, mình học. Áp lực của mình là làm sao cầm tay chỉ việc cho những bạn trẻ mới ra trường đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phải tốn nhiều công sức. Phim có thời lượng ngắn thoạt trông cứ tưởng quay nhanh thì dễ, nhưng cái khó là phải chuyển tải đầy đủ ý nghĩa của câu chuyện tử tế mình muốn đưa ra công chúng. Mình tâm niệm, đã không làm thì thôi, làm phải tử tế”.

Ngọc Tưởng bên thầy NSND Việt Anh Loạt phim ngắn Chuyện Tử Tế do đạo diễn Ngọc Tưởng dàn dựng sẽ phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội của Việt Anh Channel ra mắt khán giả ngày 2-2-2022 (mùng 2 Tết Nguyên đán) và đều đặn ra mắt từ 19 giờ 30 đêm thứ 7 mỗi tuần. Những bộ phim chỉ dài 3-10 phút, chuyên chở đi những nhân vật và câu chuyện tử tế đời thường, dung dị, một mạc, cách đối nhân xử thế thấm đẫm tình yêu thương giữa người với người.