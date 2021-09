Theo nguồn tin, không riêng giới nghệ sĩ mà có cả người ở lĩnh vực khác cũng làm đơn tố cáo bà Phương Hằng. Hiện tại đơn thư được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tổng hợp, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Trịnh Kim Chi. Ảnh: FBNV

Trưa 23-9, trao đổi với PLO, NSƯT Trịnh Kim Chi từ chối bày tỏ ý kiến. “Hãy để cơ quan điều tra làm việc. Tôi không muốn bình luận gì thêm” – NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng: ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng…

Hồi cuối tháng 6, Ca sĩ Vy Oanh cho biết đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Phòng cảnh sát hình sự CA TPHCM và Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công An. Đơn tố cáo sau đó đã được chuyển về Công an quận 1 thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền. Vy Oanh chia sẻ, do ảnh hưởng dịch bệnh nên việc xử lý bị ảnh hưởng nhưng nữ ca sĩ khẳng định "cho dù bao lâu, Vy Oanh cũng sẽ đi đến cùng".

Mới đây, nguồn tin PLO xác nhận Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), nam ca sĩ gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “vu khống”, “làm nhục người khác” và “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Kèm theo đơn là những trích dẫn phát ngôn của bà Hằng nêu đích danh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngày 22-9, trao đổi với PLO, đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết phía nam ca sĩ đang tập trung cho vụ việc. Vi bằng liên quan vụ việc đã được lập.

“Tất cả để cơ quan pháp luật trả lời. Vụ việc chỉ kết thúc khi cơ quan pháp luật trả lời. Đôi co qua lại chỉ khiến câu chuyện trở nên tồi tệ”- vị đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.