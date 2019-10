Đàm Vĩnh Hưng quỳ gối chúc mừng siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung thuộc thế hệ đầu của làng người mẫu Việt. Ai cũng tưởng cuộc sống siêu mẫu là màu hồng khi cô là doanh nhân thành đạt, giữ được nét đẹp bền lâu và không hề có scandal; thế nhưng... cuộc sống chẳng phải màu hồng.

Làm sao vượt qua những cạm bẫy của nghề, lập gia đình gặp bao chuyện khó khăn... đã được Vũ Cẩm Nhung kể lại khéo léo qua ngòi bút của nhà văn Phan Ý Yên. Bao giờ là đúng lúc được nhìn nhận là cuốn sách mang đến cảm hứng sống và yêu cho nhiều người trẻ. Vũ Cẩm Nhung đã truyền tinh thần chiến binh của mình một cách bình thản nhất đến thế hệ người mẫu đàn em và những người trẻ khác đang chập chững vào đời.





Sau khi được đón nhận nồng nhiệt tại Hà Nội, cuốn tự truyện của Vũ Cẩm Nhung tiếp tục được ra mắt tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè và người yêu mến chị.

Trong đó có nam danh ca Đàm Vĩnh Hưng - người luôn xem Vũ Cẩm Nhung là em gái; nhà sản xuất kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân, make up artist Nam Trung, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Xuân Lan, Mâu Thuỷ, Lê Thuý; những người bạn thân quý của tác giả như Hà Kiều Anh, Giáng My, Diễm My, Thủy Hương, Trần Bảo Ngọc, Thanh Mai, Mai Thu Huyền, Hiền Mai… Ngoài ra, sự kiện cũng thu hút những người yêu mến sách, các nhà văn có tầm ảnh hưởng như Phan Ý Yên, Anh Khang.





Sự kiện ra mắt sách diễn ra khá ấm áp, tựa như một buổi trò chuyện giữa những người bạn cũ. Siêu mẫu Trần Bảo Ngọc kể lại các mẩu chuyện về Vũ Cẩm Nhung những năm 1990 khi mà nghề người mẫu vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. BB Thanh Mai, Giáng My cũng chia sẻ các câu chuyện về kinh doanh, kể lại nhiều điều thú vị xoay quanh “chiến binh Vũ Cẩm Nhung”, đọng lại một điều thấm thía "phụ nữ đẹp bước vào thương trường phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, để không bị xem là bình hoa di động".

Các câu chuyện về một thời, thông qua lời kể của người cùng thời với tác giả như bạn bè và chính thầy giáo của Vũ Cẩm Nhung, đã mang đến sự xúc động cho cả khán phòng. Phần lớn các nghệ sĩ đều ở lại nghe chia sẻ đến hết chương trình và chúc mừng tác giả Vũ Cẩm Nhung.





Thông qua các lát cắt cuộc đời mình, siêu mẫu muốn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ, những phụ nữ trưởng thành nguồn năng lượng tích cực để luôn bình tâm hướng về đích là cuộc đời an yên toại ý. Chị bộc bạch: “Tôi mong, mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy được bóng dáng của mình sau mỗi câu chuyện tôi viết, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau”, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ.

Một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời Vũ Cẩm Nhung là “cuộc chiến” mang thai. Chị viết: “Suốt chín năm trời, tôi là người phụ nữ cứ nằm xuống rồi lại đứng lên từ giường bệnh vào ra phòng cấp cứu như cơm bữa. Chín năm trời, tôi không còn nhớ rõ cơ thể mình đã đón nhận bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu cơn sốt co giật nóng lạnh để tiếp tục tiến hành 20 lần IVF, rồi bị sinh non và sẩy thai…”.





Người đẹp cũng viết về những nỗi niềm chất chứa dẫn đến bệnh trầm cảm chị mắc phải khi nghe tin mẹ đẻ bị ung thư. “Có nhiều đêm thức trắng, buổi sáng tỉnh dậy, tôi khóc và nghẹn ngào nói với Nhật: “Em không đủ sức để sống nữa, anh ở lại nuôi con, dạy con giúp em…”. “Nhật” là chồng của siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung.





Ấn phẩm gồm bốn chương, nói về những mảnh ghép khác nhau trong cuộc đời chị, từ khi còn là cô bé sống ở căn nhà rộng 15 mét vuông ở khu tập thể Bách Khoa, đến lúc trở thành siêu mẫu đoạt giải quốc tế ở Mỹ, sau cùng là “bà trùm” của một thương hiệu mỹ phẩm lớn. Những quyết định rẽ hướng khi đang ở đỉnh cao của mỗi giai đoạn cuộc sống cùng nguyên nhân sâu xa phía sau cũng được Vũ Cẩm Nhung hé lộ trong cuốn sách đầu tay. Bên cạnh đó, người đẹp còn chia sẻ những bí quyết để có được cuộc sống khoẻ mạnh, an nhiên và lạc quan.





Cẩm Nhung sinh năm 1976. Cô từng là siêu mẫu thế hệ đầu trong nước. Cô từng là người mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại cuộc thi tại đảo Guam, Mỹ. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Vũ Cẩm Nhung từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường khởi nghiệp kinh doanh. Hiện người đẹp sinh năm 1976 cùng chồng là cổ đông lớn, điều hành một tập đoàn lớn về dược mỹ phẩm.