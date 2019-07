Diễm My 9X nói gì khi được so sánh với Song Hye Kyo?

Xuất hiện trong chương trình với vai trò là “nàng thơ” của một chương trình thời trang, Diễm My 9X thanh lịch, dịu dàng và thanh khiết mà không kém phần sang trọng trong một thiết kế mới của nhà mốt Dior – đây cũng chính là hình ảnh mà Diễm My theo đuổi bấy lâu nay. Nhan sắc của Diễm My 9X tại sự kiện khiến bao người phải ngẩn ngơ, thương nhớ.





Trang phục Diễm My 9X diện là một thiết kế đầm ngắn, xoè với phần ren được xếp lớp tinh tế và tỉ mỉ. Là một người vô cùng yêu thích thời trang và làm đẹp, càng ngày Diễm My 9x càng chứng minh được đẳng cấp nhan sắc của một nữ diễn viên điện ảnh tài năng của showbiz Việt.

Tham gia dự án này, Diễm My 9x cho biết, cô lấy làm vinh dự khi được làm nàng thơ chính cho Beauty of Yesterday bởi khi tham dự một số khoá học thời trang tại Việt Nam, cô suy nghĩ rằng, trang phục mình mặc không chỉ tôn lên vẻ đẹp mà là một nền văn minh của cả nhân loại. Nên khi nhận được lời mời, Diễm My đã nhận lời ngay mà không chút chần chừ.





Với Diễm My, Beauty of Yesterday giống như là một chương trình với một sự khởi đầu để mọi người hiểu hơn về thời trang và hiểu hơn về những câu chuyện đằng sau thời trang.

Trong khuôn khổ chương trình, khi được báo chí đặt câu hỏi bộ cánh Dior mà Diễm My khoác lên người chính là bộ cánh mà Song Hye Kyo từng diện trên tạp chí thời trang trước đó, liệu cô có ngại khi bị so sánh với nữ diễn viên hàng đầu xứ Hàn không? Thì Diễm My cho biết, cô không cảm thấy buồn mà còn rất tự hào và vui mừng bởi Song Hye Kyo cũng là thần tượng từ trước giờ của cô. Từ trước đến nay, nữ diễn viên 9x rất mê vẻ đẹp của Song Hye Kyo và nếu được so sánh thì Diễm My cũng sẽ cam tâm.





Ngoài ra, Diễm My 9x còn cho biết thêm, mỗi người sẽ có một cánh tính và phong cách thời trang riêng. Mặc dù diện bộ trang phục y hệt Song Hye Kyo nhưng Diễm My vẫn sẽ thể hiện nét riêng của chính mình, chứ không nhầm lẫn vào ai cả.

Nếu ai đã từng yêu mến Diễm My đều biết cô là người đẹp rất đa năng trong showbiz Việt; ngoài vai trò là diễn viên, cô còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang, MC hay kinh doanh. Sắp tới đây, cô sẽ tiếp tục giới thiệu đến khán những dự án đặc biệt mang dấu ấn riêng của Diễm My 9x.