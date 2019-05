Diễn viên Han Ji Sun vi phạm luật vẫn vô tư hoạt động giải trí

Han Ji Sun sinh năm 1994, một nữ diễn viên vẫn còn chưa được nhiều người biết đến. Cô đã từng có cơ hội tham gia hai phim Hàn siêu hot trong năm 2017, đặc biệt Man to man của mỹ nam Park Hae Jin, bộ phim từng được Netflix mua bản quyền phát sóng. Han Ji Sun cũng từng đảm nhiệm vai phụ Kang Joo Hee trong dự án phim kì bí, hấp dẫn mang tên Black knight với sự góp mặt của Shin Se Kyung và Kim Rae Won. Đây là bộ phim đã giúp khán giả có cái nhìn thiện cảm hơn với Shin Se Kyung nhờ diễn xuất khá ổn định trong vai nữ chính.

Vào tháng 9-2018, nữ diễn viên trong tình trạng say xỉn đã hành hung tài xế taxi lớn tuổi. Han Ji Sun đánh vào mặt bằng tay, sau đó lấy bình nước đánh mạnh vào đầu người tài xế đáng tuổi ông của mình. Sau khi bị tố cáo và áp giải về đồn, Han Ji Sun không hề có thái độ hợp tác, tiếp tục gây hấn và đánh cảnh sát, cố tình cản trở người thi hành công vụ.

Giống với trường hợp của Lee Seo Won, nữ diễn viên Han Ji Sun không hề tỏ ra hối lỗi, vẫn vô tư tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Hiện nay, Han Ji Sun đang có vai diễn thứ ba trong sự nghiệp diễn xuất của mình với dự án phim The secret life of my secretary. Bộ phim đang được phát sóng trên kênh SBS với sự tham gia của Kim Young Kwang và Jin Ki Joo.

Han Ji Sun sẽ phải đối mặt với án phạt 5 triệu won cùng một năm tù treo về tội hành hung cũng như cản trở người thi hành công vụ. Công ty chủ quản của nữ diễn viên cũng đã đưa ra thông cáo chính thức, gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và khán giả về những tội lỗi mà cô đã gây ra.