Diễn viên Moon Ji Yoon đột ngột qua đời

Công ty quản lý của diễn viên viên Moon Ji Yoon là Family ENT đã xác nhận rằng Moon Ji Yoon đã qua đời vào ngày 18/3 lúc 20g30. Được biết diễn viên Moon Ji Yoon đã qua đời vì nhiễm trùng máu cấp tính (nhiễm độc máu).

Phía công ty chính thức thông báo với Xportsnews: "Gần đây anh ấy thường đến bệnh viện vì có dấu hiệu đau họng nghiêm trọng nhưng tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn nhiều nên đã chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Moon Ji Yoon đã mất ý thức sau đó và dường như không thể phục hồi".



Diễn viên Moon Ji Yoon. Ảnh: Soompi.

Nguồn tin này cho biết thêm: "Tôi đã làm việc với Moon Ji Yoon trong một thời gian dài và anh ấy là một người rất đam mê với công việc, chỉ nghĩ về diễn xuất. Đau lòng đến nỗi anh đột ngột qua đời dù trước đó anh ấy là một người khỏe mạnh".

Moon Ji Yoon sinh năm 1984 và bắt đầu diễn xuất vào năm 2002 thông qua bộ phim truyền hình Romance.

Sau đó, anh đóng vai chính trong nhiều tác phẩm, bao gồm cả bộ phim truyền hình khác như Hyunjung, I love you, Sassy girl chunhyang, Iljimae, Big, May queen, Cheese in the Trap...