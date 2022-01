Nhiều bạn bè đồng nghiệp của người mẫu Nguyễn Tuyết chia sẻ nỗi bàng hoàng xót xa khi hay tin cô qua đời. Giới người mẫu thời trang đón nhận tin buồn chỉ trong những ngày đầu năm mới. Và chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi, Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Tết cổ truyền của dân tộc lại về.



Người mẫu Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: FBNV

Siêu mẫu Xuân Lan tiếc thương: “Bé ơi. An yên nhẹ nhàng ra đi. Hết vất vả và hết khổ rồi. Thương em”.

“Làng mẫu mất đi một chân dài hiền lành. Hãy tiếp tục sống lạc quan ở thế giới bên kia nhé”- MC Phạm Anh chia sẻ.

“Nghe tin mà bàng hoàng quá em ơi! Mới ngày nào còn cùng em đi Sapa, rồi cùng em ăn ở Ẩm thực Sài Gòn, chúng mình còn nói chuyện em ăn chay trường, rồi đi ăn phở, rồi đi hát nữa mà! Ấn tượng của chị là một em gái rất ngoan, xinh, hát rất hay những bài của Mỹ Tâm, hôm em say em còn gục đầu vào vai chị bảo chị ơi em say quá! Thương em, an nghỉ nhé cô bé ngoan…”- một người bạn của Khánh Tuyết nghẹn lời.

Người thân của Nguyễn Tuyết chia sẻ những người bạn của Tuyết đã báo tin cho gia đình. Hiện gia đình đang bay vào Phú Quốc để xem tình hình và lo cho em.



Người mẫu Nguyễn Thị Tuyết từng lọt vào Tốp 6 Vietnam’s Next Top Model 2011. Ảnh: FBNV



Cô luôn nỗ lực thể hiện mình trong công việc

Người mẫu Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1993. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Với chiều cao 1m75 cùng gương mặt ấn tượng, Nguyễn Tuyết thời điểm đó được xem là đối thủ nặng kí của Hoàng Thuỳ.

Việc cô dừng chân ở Tốp 6 chung cuộc khiến nhiều người tiếc nuổi. Nguyễn Tuyết từng lọt vào Tốp 30 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Trong công việc, người mẫu Nguyễn Tuyết được nhiều đồng nghiệp, chuyên gia trang điểm yêu mến bởi sự nỗ lực, chuyên nghiệp, tính cách hiền lành.