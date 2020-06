Fan nỗi giận vì idol Việt có tên trùng với trưởng nhóm cũ iKON

Show sống còn mang tên I-LAND đình đám của hai công ty lớn trong ngành giải trí là Big Hit và CJ đã công bố các thực tập sinh đầu tiên của họ, trong đó có Hanbin, nam thực tập sinh đến từ Việt Nam.

Ngay sau đó cộng đồng fan của iKON là iKonic đã rất phẫn nộ vì thực tập sinh này có tên trùng với thành viên cũ của nhóm nhạc nam iKON.



Dòng bình luận từ fan hâm mộ iKON trên Twitter. Ảnh: TWITTER

Hiện tại các fan của iKON đang rất phẫn nộ và tỏ ra không hài lòng khi bình luận dưới bài đăng về Hanbin trên Twitter chính thức của show I-LAND đề nghị Big Hit đổi tên nam thực tập sinh này.

Một số fan tỏ ra không hài lòng: "Với tất cả sự tôn trọng tôi mong rằng cậu ấy sẽ đổi tên. Đây không phải là bắt nạt, chỉ là tôi không muốn có rắc rối gì với cậu trong tương lai thôi. Có hàng tỷ cái tên trên sân khấu ổn hơn đấy, cậu nên tìm cái tên nào thể hiện được cái riêng của cậu".



Hiện tại cái tên Hanbin đang trở thành xu hướng trên Twitter với hơn 140.000 lượt tweet. Ảnh: TWITTER

Hanbin là thực tập sinh người Việt duy nhất tham gia show sống còn này. Được biết cậu đã có thời gian thực tập ở công ty giải trí Big Hit đến nay đã 11 tháng.

Hanbin có tên Việt Nam là Hưng Bin, anh là một dancer có tiếng trong giới cover Kpop Việt Nam, trưởng nhóm nhảy C.A.C.

Năm 2018, Hưng Bin từng dành quán quân cuộc thi Vietnam Kpop random dance in public.



Thực tập sinh Việt Nam, Hanbin. Ảnh: TWITTER

Từ đầu năm 2019, fan phát hiện rằng mọi tài khoản mạng xã hội của thí sinh này đều đã xóa, lời đồn Hưng Bin chuẩn bị cho việc ra mắt làm idol xứ Hàn cũng sẽ bắt đầu từ đây.

Show thực tế có tên I-LAND do CJ Entertainment và Big Hit Entertainment phối hợp sản xuất được chiếu trên Mnet sẽ lên sóng, ra mắt khán giả từ ngày 26-6. Hiện tại Big Hit chưa lên tiếng về sự việc này.



Cựu thành viên iKON, Hanbin (nghệ danh là B.I). Ảnh: ILUVK

Kim Han Bin, được biết đến với nghệ danh B.I, là thành viên của nhóm nhạc hip hop Hàn Quốc, iKON dưới sự quản lý của YG Entertainment.

Từng được biết đến là Team B trong chương trình thực tế sống còn mang tên Who is next: WIN năm 2013 của đài Mnet.