Giọng ca khiến mọi trái tim 'tan chảy' Paul Kim trở lại

Kim Taehyeong được biết đến nhiều hơn với tên Paul Kim là một ca sĩ Hàn Quốc. Anh tham gia thị trường giải trí vào năm 2014 và từng ra mắt những sản phẩm: Con đường, Đường hầm.

Đáng chú ý là Paul Kim không phải một nam ca sĩ được truyền thông rầm rộ như các nhóm nhạc thần tượng. Anh chàng từng bị cộng đồng mạng mỉa mai là "bại tướng thử giọng" vì miệt mài tham gia các buổi thử giọng nhưng không thành công. Tuy nhiên, Paul Kim đã chứng minh được năng lực của mình rằng không chỉ có giọng hát hay mà còn có thể sáng tác và sản xuất, trong đó nổi bật là ca khúc Me after you. Âm nhạc của nam ca sĩ mang màu sắc ấm áp và đơn giản, không hề màu mè. Hiện giờ, Paul Kim đã tẩu tán toàn bộ vé cho tour diễn khắp Hàn Quốc.

Ngoài ra, Paul Kim còn được fan Việt quan tâm vì từng cover bản hit Sau tất cả với phần lời tiếng Hàn do chính tay anh viết. Mới đây album thứ hai đầy đủ mang tên Trái tim, một chỉ là phần một của album đầy đủ thứ hai, phần hai sẽ được phát hành sau với tên gọi Trái tim, hai.





Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu sự trở lại của Paul Kim với album đầy đủ sau hai năm kể từ khi tung ra album hoàn chỉnh đầu tiên. Chính vì thế mà nam ca sĩ đã dành rất nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần của mình. Đặc biệt, toàn bộ các bài hát trong album full mới, trong đó có ca khúc chủ đề Trống vắng, đều được chính nam ca sĩ tự tay sản xuất, từ viết lời cho đến phổ nhạc càng khiến cho các fan thêm ngưỡng mộ tài năng toàn diện của anh.

Paul Kim khởi nghiệp tại Hàn Quốc vào năm 2014, thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng Star Audition do đài MBC tổ chức. Được trời phú cho giọng hát nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, những sản phẩm âm nhạc của anh luôn nhận được sự yêu thích vô cùng lớn từ công chúng. Dù anh không thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình như những ca sĩ thần tượng, quảng bá rầm rộ... Anh chủ yếu phát hành các ca khúc trên mạng xã hội; song Paul Kim vẫn có cho mình một lượng fan hâm mộ cực kỳ hùng hậu.