Cụ thể, khi tham gia livestream trong chương trình Thành phố 18h do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh Niên, T Production, Hub Media tổ chức, cô biết được nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Có em không may nhiễm bệnh hoặc có cha (mẹ) đang điều trị tại các bệnh viện hoặc mất do dịch COVID-19.



H'Hen Niê làm shipper, đi chợ giúp bà con. Ảnh: FBNV

Lặng người trước những hoàn cảnh này, H'Hen Niê nhận bảo trợ học tập một em có cha mẹ mất vì COVID-19 cho đến khi bé hoàn thành lớp 12. Mức phí tối thiểu mỗi năm ba triệu đồng. Cô kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

“Tham gia livestream, Hen ấn tượng với sự kêu gọi của Hội Đồng Đội về việc bảo trợ trẻ thiếu nhi có ba mẹ mất vì COVID-19, bảo trợ các em đến năm 18 tuổi, sẽ hỗ trợ 3 triệu/năm. Chỉ là học phí cho các con mà thôi, hiển nhiên con số đó không phải là lớn so với cuộc sống đắt đỏ hiện nay nhưng Hen cũng muốn chia sẻ một chút xíu của mình và hưởng ứng cùng phòng trào, giúp đỡ phần nào cho các con”- Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ.

Mới đây, cô cùng các mạnh thường quân và lãnh đạo địa phương phường 16, quận 8 đã trao tặng những suất quà nghĩa tình đến bà con xóm trọ ở quận 8. “Đây là một trong những địa điểm phát quà mà Hen rất xúc động vì hoàn cảnh sống của người dân ở nơi đây, khu trọ tù túng người dân khó khan. Họ niềm nở vui vẻ vì bảo là đây là lần đầu họ được nhận quà, Hen không khỏi xúc động vì hoàn cảnh của họ”- người đẹp Ê-đê chia sẻ.



H'Hen Niê và các mạnh thường quân đến gửi tặng bà con những phần quà. Ảnh: FBNV



Trong gần ba tháng dịch bùng phát trở lại ở TP.HCM, hoa hậu H’Hen Niê và nhiều người đẹp, diễn viên: Tiểu Vy, Vũ Hoàng My, Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Khánh Vân… đã cùng tham gia vào Team nghệ sĩ tình nguyện của Nhà Văn hoá Thanh Niên hỗ trợ người dân, y bác sĩ chống dịch.

Cô hỗ trợ y bác sĩ trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, gõ cửa ở từng nhà lấy mẫu ở khu phong toả, đi chợ giúp bà con thành phố, chất đồ lên xe máy chở đến các điểm cách ly phong toả, tặng quà cho bà con lao động,…

Những khoảnh khắc bình dị, những câu chuyện nhỏ được Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ trên trang cá nhân nhận nhiều lời động viên, khích lệ từ người hâm mộ. Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ rằng, mỗi công việc lại mang đến cho cô những trải nghiệm bổ ích.



H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình Thành phố 18h Chương trình trực tuyến Thành phố 18h bắt đầu diễn ra từ ngày 10-8 đến 31-8, vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Trấn Thành, H'Hen Niê, Đại Nghĩa, Quỳnh Hoa... Mỗi chương trình có thời lượng 60 phút với mong muốn nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố đồng thời cung cấp những thông tin chính xác đến bà con trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.