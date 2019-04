Hồ Việt Trung chia sẻ về việc ly hôn và làm YouTube

Hồ Việt Trung là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích nhạc Việt, đặc biệt là khán giả ở tỉnh. Anh từng được biết đến với hàng loạt hit như: Nô lệ tình yêu, Người quan trọng nhất, Nhật ký đời tôi… Đặc biệt, không thể không nhắc đến chuỗi series phim ngắn hài, ca nhạc: Giải cứu tiểu thư. Trong đó, phần 4 của series này vừa phát hành trong 2017 đã được lọt top 10 video phổ biến nhất trên YouTube Việt Nam.

Tham gia chương trình, Hồ Việt Trung cho biết, đây là lần đầu tiên anh được gặp đạo diễn Lê Hoàng.



Bản thân Hồ Việt Trung rất ngưỡng mộ đạo diễn Lê Hoàng và những bộ phim nổi tiếng của đạo diễn này như Gái nhảy, Nữ tướng cướp... Nam ca sĩ cũng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới vào nghề của mình, so với bạn bè cùng lứa, tôi là người lận đận, mãi mới nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật 16 năm mới được khán giả biết đến. Tôi hát nhiều dòng nhạc nhưng không bật lên được, chắc do Tổ nghề chưa cho, duyên chưa tới. Hồi mới đi hát, bị chê xấu trai, nhiều lần đến lượt biểu diễn, phải chờ đợi 2, 3 tiếng đồng hồ nhưng đến khi lên sân khấu, tôi bị khán giả đuổi xuống.

Đạo diễn Lê Hoàng ngay lập tức an ủi Hồ Việt Trung, đẹp trai quan trọng lắm, người ta thích vẻ đẹp trai mà không nam tính, nhưng em không có cái đó nên trầy trật như vậy là đúng rồi. Sau đó, với kinh nghiệm lâu năm trong showbiz của mình, vị đạo diễn nổi tiếng chia sẻ một câu chuyện của một ca sĩ trẻ khi mới vào nghề.

Có lần sinh nhật của một ông bầu ca nhạc, tôi đến nhưng chưa vào, tôi thấy một ca sĩ hiện nay thì khá nổi, nhưng khi đó thì chưa. Cô ấy đứng ở cửa, cầm lẵng hoa và quà, cứ băn khoăn nên vào hay ra. Món quà có vẻ nhỏ, bên trong thì nhiều ngôi sao nổi tiếng nên cô khá ngại. Cô lo lắng bởi nếu không vào thì không có cơ hội hát, nhưng vào thì thấy mình hơi nhà quê. Qua chuyện đó, tôi thấy quyền lực của các ông bầu rất lớn, có thể cho người nào đó hát hoặc không. Tuy nhiên, giờ thì đã khác, nhờ có YouTube người ta có thể tự đưa sản phẩm của mình lên mà không cần phải thông qua các bầu show nữa.

Hồ Việt Trung cũng trải lòng về quá trình bắt đầu nổi tiếng nhờ YouTube của mình.



Rất may, khi phong trào làm MV phát triển, tôi mạnh dạn làm MV hài Giải cứu tiểu thư và thắng lớn. Năm 2013, MV đầu tiên của tôi được biết đến. Đây là phim ca nhạc đầu tiên đạt 100 triệu view trong một năm. Từ đó, tôi làm thêm các phần sau và đều được công chúng chú ý. Trong năm tới, tôi sẽ tiếp tục làm phần 5 Giải cứu tiểu thư.

Giải cứu tiểu thư được Hồ Việt Trung đầu tư 230 triệu cho phần đầu nhưng đến phần 4 thì lên đến hơn 1 tỉ đồng. Bên cạnh một số mạnh thường quân tài trợ, tôi tự bỏ tiền túi, đưa cả ê kíp làm phim điện ảnh sang Campuchia. May mắn, phim được khán giả biết đến nhiều, cho đến giờ có hơn 150 triệu lượt xem trên Youtube. Tuy nhiên, xét về kinh phí tôi vẫn bị lỗ 400 triệu. Song, nhờ sức nóng của bộ phim, tôi mới được mời tham gia show truyền hình rồi chạy show các nơi, nhờ đó, tôi kiếm lại được tiền để bù vào phần bị lỗ.

Không phải ai cũng thành công như Hồ Việt Trung, nhiều nghệ sĩ trẻ chạy theo phong trào làm MV đã gặp phải những thất bại nặng nề vì không có người xem.



Làm MV lời hay hoà vốn rất khó nói. Nếu MV hot, đông người xem, bỏ 1 tỉ thì khó hoà vốn, nhưng 300 triệu thì có thể thu lại được. Cùng lứa với tôi, nhiều ca sĩ cầm nhà, xe, mượn nợ, bỏ 1, 2 tỉ vào làm MV để nổi tiếng nhưng cuối cùng duyên chưa tới, vẫn thất bại và từ đó bao hệ luỵ đau lòng xảy ra.

Tự nhận mình là một người thành công trong công việc sau 16 năm nỗ lực đi hát, đóng phim đã được khán giả biết đến, Hồ Việt Trung không giấu việc anh có thể mua được nhà, xe để có chỗ chui ra chui vào và tiện cho việc đi lại. Song về hôn nhân, nam ca sĩ khẳng định anh là người thất bại, tôi và vợ không đến được với nhau nữa nên chấp nhận chia tay. Cứ cho rằng tôi là người bị bỏ đi. Hôn nhân không thành công, người thiệt thòi nhất là phụ nữ, tôi là đàn ông, tôi chấp nhận hết, cái gì đổ lên đầu tôi cũng chấp nhận hết, ai thích nói gì tôi cũng được hết. Tôi chỉ muốn nói một câu là làm lại từ đầu đàn ông dễ nhưng phụ nữ thì khó. Khi ly dị, tôi quyết định mình phải nuôi con.

Được Lê Hoàng khen con gái dễ thương và là cha nuôi con thì rất quý, song Hồ Việt Trung vẫn không khỏi buồn bã khi nhắc đến hôn nhân tan vỡ. Cuối cùng, anh gửi lời khuyên tới những bạn trẻ khát khao làm MV để đổi đời

Hồ Việt Trung chia sẻ.



Ai cũng có đam mê và muốn được khán giả biết đến bởi khi có tên tuổi rồi thì danh vọng và mọi thứ sẽ đến rất nhanh. Tuy nhiên, tất cả còn do duyên và do Tổ nghiệp có đãi hay không. Vì thế, hãy làm mọi việc trong khả năng của mình. Khi không có nhà tài trợ, bạn phải bỏ 100% vốn ra để làm. Thành công thì không sao nhưng nếu thất bại sẽ suy sụp hơn hàng trăm lần so với trước kia, vì vậy nên cân nhắc kĩ. Nếu có duyên thì trước sau bạn cũng sẽ được khán giả biết đến.

“Chuyện cuối tuần” chủ đề “Nghệ sĩ và YouTube” với sự đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Hồ Việt Trung sẽ được phát sóng vào 21 giờ 35 phút ngày 6-4 trên kênh VTV9.