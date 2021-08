Ngày 31-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai chương trình Triệu túi an sinh và phát động phong trào thi đua đặc biệt Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Chương trình Triệu túi an sinh được triển khai từ ngày 20-8 đến khi công bố hết dịch COVID-19. Chương trình này được triển khai tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trước mắt tập trung tại TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19.

Chương trình hướng đến hỗ trợ người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng: người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân bị mất việc; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển.

Ngoài ra chương trình hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1, có hoàn cảnh khó khăn; con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn.



Hoa hậu Hoa hậu H'Hen Niê phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Chương trình phấn đấu sẽ trao tặng một triệu túi quà an sinh đến khi công bố hết dịch COVID-19. Mỗi Túi quà an sinh là túi lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ cho người dân sử dụng trong vòng 1 tuần trị giá 250.000 đồng/túi hoặc

Túi thuốc an sinh bao gồm thuốc cơ bản phòng chống COVID-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế có giá trị 150.000 đồng/túi.

Đến nay, chương trình đã trao 11.400 Túi quà an sinh trị giá hơn 2,8 tỉ đồng đến 11.400 hộ gia đình khó khăn tại Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Trực tiếp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện phòng chống COVID-19 và đồng hành người dân khó khăn vượt qua đại dịch trong thời gian qua, hoa hậu Hen Nie rất xúc động khi được tham gia Đại sứ Chương trình.

Cô bày tỏ, dịch bệnh COVID-19 đang đẩy nhiều người dân vào tình thế khó khăn, mất nguồn thu nhập, rất cần sự chung tay san sẻ kịp thời.

"Các bạn ơi, Hen tin rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Với tinh thần "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", Hen và các bạn hãy tham gia ủng hộ cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để khẩn trương mang Triệu Túi An Sinh gửi đến cho đồng bào cả nước nhé. Triệu túi an sinh là triệu câu chuyện, triệu niềm hy vọng được thắp lên, để không ai bị bỏ lại phía sau” – Hoa hậu H'Hen Niê kêu gọi.

Dịp này, Chương trình Triệu túi an sinh đã ra mắt Cổng ủng hộ trực tuyến: www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn để các tổ chức, cá nhân dễ dàng ủng hộ, đồng hành cùng Chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua đặc biệt Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 sẽ được thực hiện từ ngày 26-8 đến khi tình hình dịch bệnh được cơ bản kiểm soát trong phạm vi toàn quốc.