Kim Duyên và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ Vaccine tỉnh Long An Ngày 7-7, Á hậu Kim Duyên cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tại tỉnh Long An.

Á hậu Kim Duyên cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ủng hộ 100 triệu. Ảnh: CTV Hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19 do tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam kết hợp cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, công ty TNHH Hoàn Cầu Long An và Vietnam Solar Park thực hiện. Á hậu Kim Duyên mong muốn sẽ sớm có đủ vaccine cho người dân, để người dân an tâm sinh hoạt và làm việc, bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.