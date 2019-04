Huyền thoại Westlife, thanh xuân của thế hệ 8X trở lại

Sau khi tạm dừng hoạt động vào năm 2012, vừa qua, nhóm nhạc Westlife thông báo sẽ tái hợp với album Spectrum và bắt đầu cho chuyến lưu diễn The Twenty của mình.

Chia sẻ riêng với MailOnline, bộ tứ nổi tiếng, Nicky Byrne, Kian Egan, Markus Chargehily và Shane Filan cho biết nguồn năng lượng mới mẻ tồn tại trong họ khoảng thời gian gần đây chính là lý do họ chọn cái tên Spectrum cho album mới của mình. Westlife nói rằng họ cảm thấy trẻ trung hơn và hạnh phúc hơn bao giờ hết, sau khi tiết lộ album trở lại trong tháng 10 tới sẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất sự nghiệp.

Sự tái hợp của bốn thành viên làm khán giả rất mong chờ. Ảnh: PR



Các thành viên chia sẻ Spectrum đại diện cho các sắc thái và màu sắc khác nhau trong ban nhạc, tất cả hòa quyện với nhau theo một cách độc đáo để tạo ra Westlife. Được biết quá trình sản xuất album của nhóm sẽ có sự tham gia hợp tác từ Steve Mac, James Bay, Ed Sheeran, người đã sáng tác đĩa đơn đầu tiên của nhóm Hello My Love.

Nhóm sẽ trở lại với đội hình bốn người, vắng mặt Brian McFadden, thành viên đã rời nhóm từ năm 2004. Sau khi phát hành ca khúc mới, Westlife sẽ khởi hành chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh và khu vực Đông Nam Á trong năm nay. Thành phố Belfast (Anh) sẽ là địa điểm dừng chân đầu tiên của The Twenty.

Được thành lập năm 1998 với đĩa đơn đầu tay Swear It Again, Westlife đã tạo nên cơn sốt toàn cầu với chất nhạc chân thành và ngọt ngào có thể đánh gục trái tim của mọi cô gái. Hành trình âm nhạc của Westlife đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với hàng loạt bản hit như: If I Let You Go, Seasons In The Sun, My Love, I Lay My Love On You, You Raise Me Up, What About Now, Us Again The World…

Cùng với Backstreet Boys, Boyzone, Nsync và 98 Degrees, Westlife là boyband góp phần tạo nên sự thống trị của các nhóm nhạc ở thập niên 90 đến những năm đầu của thế kỷ 21. Nhưng có lẽ những chàng trai đến từ Ireland sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt cùng với những bản tình ca đi cùng năm tháng của mình.