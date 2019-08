JYP chính thức lên tiếng việc hẹn hò giữa Kang Daniel, Jihyo?

Ngày hôm qua 5-8, thông tin khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tin hẹn hò của cặp đôi idol Kpop quyền lực nhất nhì hiện nay là center quốc dân Kang Daniel và thủ lĩnh TWICE, Jihyo được hé lộ. Sau đó, công ty chủ quản hai bên cũng đã lên tiếng xác nhận, đánh dấu sự ra đời của một cặp đôi thần tượng mới. Dường như tờ Dispatch đã nắm chắc mối quan hệ của cả hai nhưng vì một lý do nào đó họ quyết định chờ thêm 16 ngày nữa mới công bố. Nhiều ý kiến cho rằng mục đích của của tờ Dispatch làm vậy vì muốn tạo điều kiện giúp Kang Daniel yên ổn ra mắt solo, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Dispatch muốn giấu đi để nhằm dìm nam idol đúng dịp ra mắt.





Cụ thể, Kang Daniel và Jihyo chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu nhau kể từ đầu năm nay. Nữ ca sĩ đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người yêu khi anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho quá trình ra mắt. Ngược lại, nam ca sĩ cũng hết mình ủng hộ người yêu của mình khi cô nàng bận rộn với việc phát hành album mới, cũng như lịch trình lưu diễn dày đặc. Cả hai từng hẹn hò ở nhà riêng của Kang Daniel tại phường Hannam, quận Yongsan (Seoul). Bên cạnh đó, các thành viên của TWICE cũng đều biết về chuyện tình cảm này của cô nàng trưởng nhóm.

Jihyo ra mắt vào năm 2015 với tư cách là thành viên của nhóm TWICE, nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ quốc dân với vô số các bản hit đình đám như:Cheer up, TT, Knock Knock...

Trong khi đó, Kang Daniel chào sàn Kpop với tư cách là thành viên của nhóm nhạc dự án Wanna One thông qua chương trình sống còn nổi tiếng Produce 101 mùa thứ 2 của đài Mnet vào năm 2017. Nam ca sĩ cũng đã chính thức phát hành album solo đầu tay Color on me vào tháng 7 vừa qua.