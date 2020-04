Kim Dong Han đang trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật

Công ty chủ quản của Kim Dong Han đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của Kim Dong Han. Kim Dong Han gần đây đã bày tỏ sự khó chịu với amidan của mình và anh đã được điều trị y tế tại bệnh viện.

Mặc dù điều trị liên tục, anh vẫn gặp vấn đề với amidan, sau khi thảo luận với bác sĩ, anh đã quyết định phẫu thuật cắt amidan vào ngày 10-4.

Phẫu thuật cắt amidan đòi hỏi thời gian phục hồi khoảng 3-4 tuần, vì vậy Kim Dong Han hiện đang nghỉ ngơi để hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi cũng làm hết sức mình để sức khỏe của anh ấy hồi phục nhanh chóng.



Kim Dong Han. Ảnh: Korenindo

Phía Công ty UOI cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì đã không thông báo cho người hâm mộ sớm hơn vì những lo ngại về việc có thể khiến người hâm mộ lo lắng hơn, khi COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục sức khỏe của Kim Dong Han một cách nhanh chóng".

Kim Dong Han, là một ca sĩ người Hàn Quốc. Anh lần đầu tiên được biết đến khi tham gia chương trình sinh tồn thực tế Produce 101 mùa 2 và sau đó ra mắt trong nhóm nhạc nam JBJ.

Anh đã ra mắt solo với việc phát hành EP D-Day vào tháng 6-2018.

EP thứ hai của anh, D Night được phát hành vào tháng 10-2018.