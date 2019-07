Leonardo Dicaprio: Gã đào hoa độc nhất của điện ảnh Hollywood

Câu chuyện thành công của Leo có lẽ nên bắt đầu từ Nhật Bản, một thị trường vốn khó tính bậc nhất Châu Á.

Vào tháng 11-1997, hơn sáu tuần trước khi Titanic công chiếu tại Mỹ, hãng 20th Century Fox lần đầu tiên ra mắt tác phẩm tại Liên hoan phim Tokyo với hy vọng tạo ra tiếng vang sớm ở thị trường châu Á giàu tiềm năng. Vốn trước đó đã thành công khắp thế giới với Romeo + Juliet (1996), Leo giờ đây như “diều gặp gió” khi Titanic trở thành cú hit toàn cầu, chễm chệ trên ngôi vị phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (cho đến khi một bộ phim khác cũng do James Cameron đạo diễn ra mắt năm 2009, Avatar vượt qua kỷ lục của nó vào năm 2010).

Titanic đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử điện ảnh: Doanh thu 2,1 tỉ USD và 13 giải Oscar. Nhật Bản cũng không thoát khỏi hiện tượng Titanic, đây chính là quốc gia đứng đầu doanh thu phòng vé khi vượt ngưỡng hơn 200 triệu USD trong tổng số 1,5 tỉ USD tại thị trường nước ngoài. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Leo đã tạo nên cơn sốt Leomania, khiến người ta liên tưởng đến “hội chứng” The Beatles (Beatlemania) từng càn quét suốt thập niên 60, 70. Leo đã thật sự tạo ra một trận “đại dịch” ở thời điểm ấy, với hàng triệu fan hâm mộ phát cuồng vì vẻ đẹp lãng tử hào hoa cùng nét diễn xuất say đắm từ chàng trai lưng chừng độ tuổi 20, để rồi bất kỳ nàng thiếu nữ mới lớn nào cũng mơ mộng về một chàng Jack cho riêng mình.

Leonardo Dicaprio và đạo diễn Titanic James Cameron.

22 năm trôi qua và Leo vẫn là một ngôi sao điện ảnh toàn cầu. Khi những đồng nghiệp đang chật vật với cái dốc bên kia của danh vọng, anh tiếp tục chứng minh khả năng bảo chứng phòng vé và lối diễn xuất chưa bao giờ xuống phong độ của mình. Trong thời đại người người nhà nhà chạy theo dòng phim thương hiệu (movie franchises), những tác phẩm có Leo tham gia đều đạt doanh thu ngất ngưởng trăm triệu đô la mà không cần đi theo bất cứ lối mòn của một dòng phim thương mại nào. Anh tiếp tục trung thành với những sự lựa chọn mạo hiểm, đó là những bộ phim dán nhãn R, dài hơn 2 tiếng rưỡi và có ngân sách đứng đầu 80 triệu USD. Leo không cần mặc áo choàng, sở hữu siêu năng lực hay sức mạnh phi thường để được xuất hiện trong những bom tấn anh hùng hoặc một thương hiệu điện ảnh dài kỳ nào, bởi chính anh đã là một thương hiệu.

Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ giải thưởng Oscar cho The Revenant (2014), nam diễn viên trở lại qua tác phẩm Once Upon a Time in Hollywood với sự hợp tác cùng Brad Pitt và đạo diễn cá tính Quentin Tarantino. Sau khi công chiếu tại Cannes, phim đang nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ giới phê bình, thu được số điểm 9.6 trên IMDB và 92% trên Rotten Tomatoes. Chẳng ngạc nhiên khi đây là một trong những phim được mong đợi nhất 2019.

Leo, Brad Pitt và đạo diễn Tarantino trong một phân cảnh của phim Once Upon A Time In Hollywood

Câu hỏi đặt ra là giữa những ngần ấy đổi thay, vì sao chàng Jack năm ấy vẫn luôn là cái tên được thèm khát nhất Hollywood? Có lẽ lời giải đáp nằm ở con đường khác biệt của Leo. Tarantino từng chia sẻ điều khiến Leo đặc biệt là anh ấy không chạy theo thành tích hai bộ phim mỗi năm. “Anh ấy thường đi một mình, như Al Pacino hay Robert De Niro của những năm 70. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ thích, và khi họ đã chọn, thì đây phải là một lựa chọn thật sự tốt.” Ở tuổi 19, Leo được chọn vào vai Arnie - người em bị thiểu năng của Gilbert (Johnny Depp) trong bộ phim chính kịch What's Eating Gilbert Grape. Nhân vật Arnie đã đem về cho Leo đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar Nam diễn viên phụ. Dù không đoạt giải, nhưng đó thật sự là điều không tưởng đối với cậu trai 19 tuổi mới vào nghề.

Sau khi tỏa sáng rực rỡ với Titanic, những tưởng Leo sẽ an toàn với các vai diễn tình cảm lãng mạn, nhưng anh lại tham gia các bộ phim chính kịch như The beach hay Don’t Plum. Nghiệp diễn xuất của Leo chỉ bước sang bước ngoặt mới khi anh tham gia Gangs of New York của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese, xoay quanh cuộc chiến giữa các băng đảng New York giữa thế kỷ 19. Martin Scorsese từng ưu ái gọi Leo là “nàng thơ”, người đã khơi dậy đam mê làm phim và dẫn ông khỏi lối mòn sáng tạo. Và rồi bộ đôi Leo-Martin liên tục đồng hành cùng nhau trong xuyên suốt 5 tác phẩm: Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island và The Wolf of Wall Street, tất cả đều thành công về mặt thương mại lẫn nhận đánh giá cao từ chuyên môn, trong đó, Leo đã dành hai đề cử Oscar hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho hai phim The Aviator và The Wolf of Wall Street. Sự mát tay trong lựa chọn kịch bản cùng tài năng diễn xuất đã đưa Leo đến những đạo diễn hàng đầu khác như Tarantino, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Ridley Scott và Steven Spielber…

"Khi nhận kịch bản, tôi không quan tâm chủ đề. Điều tôi chú ý là nhân vật có khiến tôi thấy hào hứng và gắn bó hay không”

Dẫu ở tác phẩm nào, khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn luôn là điều khiến người hâm mộ say mê nam diễn viên 44 tuổi. Anh luôn biết cách làm mới bản thân mà không hề bị đóng khung vào bất cứ nhân vật nào. Leo có thể là một gã lừa đảo dưới cái mác chàng phi công bảnh bao trong Catch Me If You Can, nhân vật tỉ phú lập dị nổi tiếng Howard Hughes trong bộ phim được đề cử Oscar The Aviator, một kẻ đánh cắp giấc mơ trong bom tấn Inception, một người chồng với những rắc rối hôn nhân trong Revolutionary Road, hay thậm chí là gã buôn lậu kim cương máu lạnh trong Blood Diamond. Hơn một thập kỉ ấy, Leo đã đi từ đỉnh doanh thu 1,8 tỉ USD của Titanic đến những bước đột phá quan trọng hơn đối với một diễn viên: Những vai diễn đầy sức nặng và gây ám ảnh. Đó hầu hết là những vai diễn đòi hỏi sự giằng xé nội tâm và đấu tranh để chiến thắng phần tối trong con người họ. Chỉ khi đến The Revenant (2014), người hâm mộ mới thật sự vỡ òa trong khoảnh khắc Leo lần đầu tiên cầm trên tay tượng vàng Oscar danh giá cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một cái kết xứng đáng sau bao năm chờ đợi.

The Revenant đã đem về tượng vàng Oscar đầu tiên cho Leo.

Trong khi phần lớn ngôi sao luôn tranh thủ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm duy trì sức nóng, Leo dường như không tiết lộ bất kỳ điều gì về cuộc sống riêng tư của mình. Rời xa máy quay, nam diễn viên trở thành người đấu tranh không ngừng nghỉ cho các chiến dịch về môi trường và động vật. Thay vì sử dụng mạng xã hội để quảng bá bản thân, tài khoản Instagram hơn 30 triệu người theo dõi là nơi anh hoạt động với tư cách một nhà bảo vệ môi trường. Với vị trí một ngôi sao hạng A, anh luôn là tâm điểm ống kính truyền thông. Hiếm khi xuất hiện mà Leo không đi cùng một bóng hồng nào đó, và thường thì mối tình ấy chẳng kéo dài quá lâu. Sự đào hoa có tiếng của Leo khiến bất cứ ai cũng tò mò, để rồi mỗi lần xuất hiện người ta lại kháo nhau đâu là cô đào may mắn được cặp kè cùng vị tài tử nổi tiếng.

Ngoài tuổi 40, Leonardo Dicaprio có tất cả những đỉnh cao mà bất cứ ngôi sao Hollywood nào cũng mơ ước. Ngoài tuổi 40, Leo vẫn là quý ông đào hoa khét tiếng, tiếp tục dạo chơi với những vai diễn đột phá vốn làm nên thương hiệu cho anh. Giữa một Hollywood khắc nghiệt và đào thải nhanh, sự thành công dài hơi của Leo chính là câu trả lời cho tài năng, sự tận tụy, và tình yêu nghề cháy bỏng trong nam diễn viên suốt những thăng trầm của sự nghiệp.