Lim Youngmin (AB6IX) chính thức rời nhóm vì say rượu lái xe

Brand New Music thông báo công ty tôn trọng quyết định của Lim Youngmin sau khi nam idol bày tỏ nguyện vọng muốn rời khỏi nhóm vì hậu scandal lái xe say rượu gây tranh cãi vừa qua.

Nội dung thông báo của công ty chiều 8-6 trên fancafe của nhóm: "Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời biết ơn đến những người hâm mộ luôn dành tình cảm cho AB6IX. Sau khi thảo luận nghiêm túc với công ty, thành viên Lim Youngmin thuộc nhóm nhạc nam AB6IX quyết định rời khỏi nhóm từ ngày hôm nay.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy vì anh ấy cảm thấy có lỗi khi ảnh hưởng tới hoạt động của các thành viên còn lại trong nhóm. Chúng tôi chân thành xin lỗi tới các người hâm mộ vì tin tức bất ngờ này.

Ngoài ra, chúng tôi bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới những người đã tham gia sản xuất vào album lần này của nhóm".



Lim Youngmin quyết định rời nhóm để không làm ảnh hưởng đến lịch trình chung của cả tập thể nhóm AB6IX. Ảnh: KOREABOO

Như đã thông báo trước đó, AB6IX sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá được lên lịch trình với bốn thành viên và phía công ty sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để hỗ trợ AB6IX trong tương lai.

Công ty cũng xin lỗi vì phải thông báo tin tức đáng buồn này với những người hâm mộ luôn ủng hộ và trân trọng AB6IX.

Công ty Brand New Music sẽ nỗ lực hết mình để họ trở lại với âm nhạc và các màn trình diễn đặc sắc hơn.

Hy vọng rằng các bạn sẽ mãi yêu thương và quan tâm tới bốn thành viên của AB6IX, những người đang cố gắng chuẩn bị cho sự trở lại này.



AB6IX sẽ vẫn tiếp tục các lịch trình sắp tới của mình với bốn thành viên còn lại. Ảnh: WIKIWAND

Trước đó Brand New Music xác nhận Lim Youngmin bị cảnh sát bắt và treo bằng lái do lái xe riêng trong tình trạng say rượu vào ngày 31-5. Hậu quả vụ việc này khiến album mới AB6IX phải lùi lại ngày phát hành (so với lịch trình 8-6).

Đài truyền hình Mnet cũng đã cắt bỏ các phân đoạn có mặt Lim Youngmin trên show Good Girl xuất hiện cùng nhóm.

Sau khi thông báo tạm dừng hoạt động, Lim Youngmin viết thư tay xin lỗi với tư cách là trưởng nhóm AB6IX.

Ngày 8-6, nam idol chính thức rời khỏi AB6IX.