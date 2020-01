Mina (TWICE) tuyên bố trở lại sau 4 tháng ngưng mọi hoạt động

JYP Entertainment vừa chính thức tuyên bố trên trang web chính thức của TWICE với nội dung: "Mina dự định sẽ tham dự một sự kiện giao lưu với album mới đến người mua hâm mộ".

Theo thông báo, Mina sẽ xuất hiện tại sự kiện người hâm mộ mang tên & TWICE được tổ chức vào ngày 1 và 2-2 tại Nhật Bản.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE. Ảnh: Soompi



Đây sẽ là sự kiện công khai đầu tiên của Mina sau bốn tháng kể từ lần xuất hiện bất ngờ cuối cùng của cô tại buổi họp fan thứ tư của TWICE mang tên Once Halloween 2.

Vào tháng 8, JYP đã công khai với người hâm mộ về chẩn đoán rối loạn lo âu của Mina và sự gián đoạn từ các hoạt động quảng cáo để tập trung vào sức khỏe của cô ấy. Kể từ đó, Mina đã tham gia thu âm mini album thứ tám của TWICE Feel special, thực hiện MV.

Mina (TWICE). Ảnh: Koreanindo



TWICE đang bận quảng bá tại Hàn Quốc và nước ngoài. Vào tháng 11, TWICE đã phát hành album tiếng Nhật thứ hai, trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất biểu diễn tại chương trình ca nhạc đêm giao thừa NHK Kohaku Uta Gassen trong ba năm liên tiếp.

TWICE có kế hoạch phát hành album tiếng Nhật phiên bản thứ hai vào ngày 5-2, tổ chức tour diễn Tokyo Dome Japan mang tên TWICE world tour 2019 TWICE lights vào ngày 3 và 4-3, kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với buổi hòa nhạc cuối cùng của họ tại KSPO Dome Seoul vào ngày 7 và 8-3.