Momo (TWICE) viết tâm thư gửi người hâm mộ về việc hẹn hò

Tôi có rất nhiều điều để nói với ONCE, vì vậy tôi không biết liệu bức thư này sẽ được viết tốt hay không nhưng tôi vẫn muốn viết.

Đây là lần thứ năm tôi chào đón một năm mới với ONCE! Thời gian chúng tôi dành cho nhau cảm thấy rất dài nhưng cũng cảm thấy ngắn ngủi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn nhớ rất nhiều kỷ niệm mà tôi đã tạo ra với ONCE.

Mỗi ONCE có thể có một ký ức khác nhau mà họ tạo ra với chúng tôi mỗi năm và tôi cũng tạo ra những ký ức khác nhau với ONCE mỗi năm và những gì còn lại trong ký ức của tôi cũng khác.

Vì vậy, vào năm 2020 tôi muốn trả lại những hạnh phúc và ký ức tốt đẹp mà tôi đã nhận được từ ONCE vào năm 2019, mục tiêu của tôi là tạo ra những ký ức dễ chịu hơn cho ONCE và giao tiếp nhiều hơn.

Khi tôi còn nhỏ, tôi bắt đầu trở thành thực tập sinh chỉ vì tôi thích nhảy, vì tôi thích ca hát, vì tôi muốn trở thành ca sĩ, vì tôi muốn trở thành người nổi tiếng và vì những lý do như vậy và may mắn thay tôi đã có thể gặp một gia đình phi thường tên là TWICE và trong khi là một phần của TWICE, tôi đã có thể gặp ONCE.

Tất nhiên, tôi thích nhảy và hát nhưng tôi cũng có rất nhiều niềm vui khi giao tiếp với ONCE và mọi thứ như thế làm tôi hạnh phúc.

Tôi muốn nói với bạn rằng đây là những gì tôi nghĩ về ONCE. Tôi thực sự biết ơn ONCE vì đã bên cạnh tôi, cho tôi rất nhiều động lực. ONCE luôn hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi muốn đền đáp lại ONCE.

Năm 2020 vừa mới bắt đầu, sẽ có rất nhiều thử thách và khó khăn nhưng tôi hy vọng ONCE sẽ trải nghiệm nhiều điều hạnh phúc hơn những điều khó khăn.

Từ bây giờ, tôi muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm vui cho ONCE. Tôi xin lỗi và thực sự biết ơn! Cám ơn bạn đã đọc lá thư dài này mặc dù tôi không viết tốt lắm. Chúc mừng năm mới.