Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Nathan Lee bất ngờ livestream để trò chuyện và gặp gỡ khán giả yêu quý mình trong mùa giãn cách.

Mở đầu buổi livestream Nathan Lee trong trang phục unicorn bắt mắt gửi lời chào đến khán giả của mình. Ca sĩ cho biết anh đang bị cảm, tuy nhiên, anh vẫn gửi đến khán giả chương trình ca nhạc theo yêu cầu để lan tỏa năng lượng tích cực đến fan của mình giữa những ngày giãn cách.

Nathan Lee trong buổi livestream. Ảnh: Chụp màn hình livestream

Hàng loạt ca khúc bất hủ như: That's what friends are for, Lời yêu thương, Top of the world, Mùa đông của anh, Một cõi đi về, My love, Yêu thương qua về, Beautiful in white… lần lượt được Nathan Lee thể hiện. Giữa các ca khúc, anh nhắn nhủ mọi người hãy sống hết mình, đừng mất niềm tin vào tình bạn hay tình yêu.

Trái với hình ảnh drama ngày thường, hôm nay Nathan Lee trò chuyện với fan, tâm sự những điều tích cực về cuộc sống và âm nhạc. Khi được fan đặt câu hỏi, chàng ca sĩ cũng cho rằng mình rất thích song ca: “Lee thích song ca vì âm nhạc để chia sẻ, khi mình song ca sẽ thấy được sự đồng cảm với mình trong âm nhạc từ bạn hát, đó là điều làm Lee rất thích thú, nó mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Trong tương lai Lee rất mong muốn có thể song ca với những nhân tố mới.”

Nathan Lee trên sân khấu âm nhạc. Ảnh: NVCC

Trước đây Nathan Lee cũng từng tạo nên nhiều bản hit khi song ca với những tên tuổi như: Đức Tuấn, Mỹ Lệ, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh… Ngay trong livestream, nam ca sĩ tỏ ra rất hứng thú với dự án âm nhạc vì cộng đồng Chạm - Sing & Share khi có fan nhắc.

Nathan Lee từng đảm nhiệm vai trò cố vấn hình ảnh và thanh nhạc cho nhiều đàn em ở các cuộc thi và giúp họ giành được ngôi vị vô địch như: Hương Tràm (The Voice), Minh Như (The X Factor). Ảnh: NVCC

Anh cũng chia sẻ sắp tới anh sẽ tham gia dự án này với phần kết hợp cùng giọng ca Huyền Cadie, giọng ca từng hát trong căn hộ bị phong toả suốt một tháng qua.

Khi có người hỏi về những gương mặt trẻ, nổi bật của nhạc Việt, Nathan Lee không ngần ngại chia sẻ: “Chúng ta cần nhiều hơn những nhân tố mới nổi bật, đặc sắc và Lee sẽ là người bắt đầu đi kiếm và sẵn sàng hỗ trợ. Trong tương lai Lee rất muốn nâng đỡ thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của showbiz Việt. Và mong muốn khán giả sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn khi đặt tình cảm và tin tưởng vào một người nghệ sĩ. Bởi vì không phải nghệ sĩ nào cũng xấu.”