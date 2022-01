Bộ Công an kết luận nhiều nghệ sĩ đã trao gửi số tiền từ thiện đến người dân lớn hơn số tiền họ đã nhận. Không khởi tố vụ án bởi các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020.

Ngày 23-1, nhiều nghệ sĩ người hâm mộ lên tiếng bày tỏ niềm vui khi Bộ công an chính thức kết luận minh oan cho các nghệ sĩ làm từ thiện giúp người dân miền Trung: Thuỷ Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng…

Ai có gan đứng lên xin lỗi nghệ sĩ?

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Phương, chồng của nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ:

“Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã "Không có hành vi gian dối, Không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua. Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?”.

Câu hỏi của nghệ sĩ Hoài Phương trong dòng trạng thái ngắn gọn cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Bởi thực tế, ngay khi những “giấc mơ” của bà Phương Hằng xuất hiện, chưa cần kiểm định đúng sai, nhiều người hâm mộ đã tràn vào các trang mạng xã hội của các nghệ sĩ chửi rủa.



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mang âm nhạc tới bệnh viện dã chiến, khu cách ly

Chiều 23-1, trao đổi với PLO, đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng khoảng thời gian stress nhất với giọng ca “Xin lỗi tình yêu” là khi xuất hiện tin đồn ăn chặn từ thiện 96 tỉ. Có rất nhiều người lạ tràn vào mọi nền tảng xã hội “khủng bố” tin nhắn nam ca sĩ.

“Với người tự trọng nghề nghiệp như anh Hưng, đó là điều rất khủng khiếp. Khoảng 1 tuần đầu khi tin đồn rộ lên, rất mệt mỏi, những bới móc về chuyện đời tư, những cắt ghép …mọi chuyện dồn nén khủng khiếp nhất. Bản thân anh Hưng và ê-kíp luôn động viên nhau tỉnh táo bình tĩnh. Cái quan trọng nhất, anh Hưng nói mình không làm điều gì khuất tất nên cứ ngẩng đầu lên mà giải quyết thôi. Anh Hưng rất bình tĩnh, không có bất kì hành động nào thiếu kiểm soát. Anh Hưng tin tưởng vào chuyện mình sẽ được minh oan. Hôm nay, có kết quả rồi, cũng nhẹ nhõm phần nào”- vị đại diện trải lòng.

Tối cùng ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng chính thức có những chia sẻ liên quan đến vụ việc này. Anh tin rằng mọi ồn ào về từ thiện sẽ chấm dứt tại đây và kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra đã là câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả.

“Sau một thời gian dài phối hợp cùng các cơ quan chức năng để khẳng định sự minh bạch cho bản thân mình thì đến nay đã có kết quả: Hưng hoàn toàn vô tội, không hề làm bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay sai trái với lòng mình. Cảm ơn các cơ quan chức năng đã ráo riết làm việc, xác minh các chứng cứ, các hoạt động từ thiện để có được câu trả lời thoả đáng cho tất cả các khán giả, mạnh thường quân đã đóng góp, quan tâm về sự việc này!”- Đàm Vĩnh Hưng trải lòng.

Thông qua vụ việc lần này, anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm từ thiện và Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục làm theo cách của riêng mình bằng tiền riêng của mình để không phải gặp bất kỳ ồn ào nào tương tự như vậy nữa.

Ảnh hưởng rất nhiều người

Những tin đồn thổi liên quan đến lùm xùm từ thiện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, danh dự của bản thân nghệ sĩ mà cả những người thân, đối tác nhãn hàng mà các nghệ sĩ hợp tác làm việc.

Vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh là một trong những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng nặng nề sau những tin đồn về từ thiện miền Trung. Những thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tinh thần, kinh tế của không chỉ hai vợ chồng mà cả những đối tác. Fanpage, các sản phẩm âm nhạc của Thuỷ Tiên, trang của Công Vinh tràn lan những bình luận phản cảm, tục tĩu.

“Những tổn thất từ các thông tin vu khống, bịa đặt vô căn cứ của các cá nhân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tổn thất lớn không chỉ với ông bà Công Vinh – Thủy Tiên mà còn đối với các tổ chức, cá nhân khác”- Luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Phan Law Vietnam), đại diện pháp lý cho Công Vinh, Thuỷ Tiên từng nói với PLO.



Thuỷ Tiên trong những ngày vượt bão lũ về giúp đỡ đồng bào miền Trung. Ảnh: FBNV



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra để tiếp tục đi đến cùng vụ việc. Ảnh: FBNV

Không chỉ vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bị cuốn vào câu chuyện khi kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… Ngay Khi tin đồn nổi lên, fanpage của các nghệ sĩ tràn ngập những tin nhắn phản cảm, chửi rủa, yêu cầu sao kê. Thậm chí người thân của nghệ sĩ cũng bị làm phiền.

Ngày 24-1, trao đổi với PLO, đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết phía nam ca sĩ vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thoá mạ Đàm Vĩnh Hưng trong suốt thời gian qua. Giọng ca “Xin lỗi tình yêu” đã có ba buổi làm việc với Công An Bình Dương và buổi gần nhất là 19-1-2022 với sự có mặt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

“Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những comment sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự.

Trong thời gian tới, phía Công An cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng.

Hưng hi vọng sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hưng!”- Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân.