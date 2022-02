Ông vẫn phải ngồi xe lăn nhưng thần sắc, sức khoẻ đã tươi tắn hơn. Nhiều nghệ sĩ thăm hỏi động viên khi gặp lại ông tại đây.

Bà Kiều Đàm Linh- vợ nghệ sĩ chia sẻ ông đang dần phục hồi kì diệu. Hiện tại, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn đang điều trị tại Bệnh viện 175, tập vật lý trị liệu.



Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trò chuyện hỏi thăm sức khoẻ nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Anh chưa thể nào chơi kèn lại được bình thường như anh ngày xưa. Anh vẫn đang tập vật liệu trị liệu, tập phục hồi chức năng. Mục tiêu trong 3-5 tháng anh phải đi lại được nên phải tập luyện kiên trì. Bác sĩ nói anh phục hồi kì diệu, chưa bao giờ có, vì anh mổ não 2 lần trong 3 ngày rất nguy hiểm…”- bà Kiều Đàm Linh trải lòng.

Mới đây, con gái ông là cô An Trần vinh dự nhận học bổng toàn phần để vào trường đại học Berklee College of Music mà cô đã theo đuổi từ rất lâu. Nhận tin vui từ con gái ông Tuấn đã khóc

“An vẫn gọi về gia đình mỗi ngày. Hai bố con đã cố gắng rất nhiều. Đó là câu trả lời về lòng hiếu thảo tốt nhất mà An dành cho bố. Tháng 8 này, An bắt đầu học. Tháng 5 này, An sẽ về Việt Nam thăm bố”, bà Kiều Đàm Linh hạnh phúc chia sẻ.



Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tại bệnh viện dã chiến. Ảnh: QUỶ CỐC TỬ





Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bên vợ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trước đó như PLO thông tin, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ vào ngày 17-8-2021. Sau khi được các y bác sĩ cấp cứu, ông vượt qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Quân Y 175, TP.HCM.

Hồi cuối tháng 7, trước thời gian bị đột quỵ khoảng một tháng, ông đã có đêm diễn đầy cảm xúc tại sân bệnh viện dã chiến phục vụ hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế và hơn 10.000 bệnh nhân.

Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ các hoạt động ý nghĩa của đội tình nguyện viên gồm nhiều nghệ sĩ do biên tập viên MC Quỳnh Hoa – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM đứng ra điều phối.