Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cả ba cô gái còn liên tục ghi điểm bởi cá tính thời trang, chinh phục thành công những thử thách ‘khó nhằn’ từ ban tổ chức chương trình.



Kiều Diễm, H’Vi Ktlaa, Shinsa Phạm. Ảnh: BTC

Kiều Diễm đội H’Hen Niê

Kiều Diễm là cô gái sở hữu body “vạn người mê”. Cô “đốn tim” người xem bởi những bước nhảy uyển chuyển, thần thái đỉnh cao trong thử thách tập 3 và cách xử lý đầy thông minh, tinh tế trong bộ trang phục siêu “nặng ký” trong thử thách catwalk trên không ở tập 4 mới đây.



Kiều Diễm. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, Kiều Diễm từng theo học diễn viên tại một trường nghệ thuật ở TP.HCM và hiện là người mẫu, diễn viên tự do. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 84-65-96 và một gương mặt thanh thoát, ấn tượng.

Được nhiều người đánh giá là “át chủ bài” của đội ‘nàng hậu quốc dân’ H’Hen Niê, không phụ lòng khán giả, Kiều Diễm tiếp tục chứng minh bản qua những thử thách.

Đặc biệt mới đây khi chinh phục xuất sắc catwalk liên hoàn với tổ hợp địa hình khó, Kiều Diễm nhận được “cơn mưa” lời khen từ các giám khảo, khán giả. Chính phần thể hiện xuất sắc của cô đã góp phần lập nên chiến thắng lần cho team H’Hen Niê.



Gương mặt thanh thoát, ấn tượng của Kiều Diễm. Ảnh: FBNV



Tuy nhiên, ít người biết rằng trước nay, Kiều Diễm chưa bao giờ mang giày 15 cm nữa, nhưng đôi giày lần này lên tới là 25 cm.

“Cảm giác đặt chân lên sàn diễn rung rinh, sợ quá, tim tôi lúc đó đập rất nhanh, nghĩ lúc đó té không biết làm sao. Chóng mặt thật sự. nhưng mình vẫn phải cố gắng tập trung”- Kiều Diễm đã chia sẻ như vậy.

H'Vi Ktla đội Lương Thuỳ Linh

Trải qua những thử thách khắc nghiệt, H'Vi Ktla được đánh giá là con át chủ bài của Team Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. nhưng ít ai biết cô gái Đăk Lắk đến với The Next Face Vietnam chỉ với chiều cao 1m62 và chưa từng một lần đứng trên sàn diễn thời trang.

Cô gái bé nhỏ chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng chính năng lực và đam mê trở thành người mẫu của mình.



H'Vi Ktla. Ảnh: NVCC

“Em xem ti vi từ nhỏ, đó gờ chỉ thích mở những chương trình người mẫu, thời trang âm nhạc coi thôi. Rồi em bắt chước làm theo, em bắt chước từ hồi 7 tuổi. Thấy trên tivi các chị đi sao thì em bắt chước đi vậy.

Em khá ngại với chiều cao 1m62 của mình. Khi biết The Next Face Vietnam 2021 không đặt tiêu chuẩn chiều cao, em đã đăng kí tham gia với hi vọng được thử sức. Trước khi đến với cuộc thi, em tự training, quay Tick Tok camera trước, tập đi với các chị Lê Quỳnh Như…”- H'Vi Ktla nói với PLO.

Phần thi mới đây, các thí sinh khoác lên mình những trang phục nặng từ 20 kg trở lên catwalk trên không là một thử thách cực kì khó. Với cô gái nhỏ bé, chưa có nhiều kinh nghiệm trước đó như H’Vi Ktlaa áp lực còn tăng gấp bội. Nhưng cô gái Đắk Lắk đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.



H'Vi Ktla trên đôi giày 20 cm cùng bộ trang phục nặng. Ảnh: NVCC

“Khi đứng giữa sân khấu em chông chênh rồi. Em dựa vào chân trụ sau để đứng vững, giữ hết cột cơ, giữ thẳng cơ bụng, thở thật sâu để đứng vững” chị Linh, chị Phương (Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Siêu mẫu Vũ Thu Phương-PV) dạy chúng em như vậy.

Trước giờ chưa mặc trang phục nặng như vậy, nó cồng kềnh to hơn so với người của em, có thể là do em bé nhỏ nữa. Lúc mang đôi giày 20 cm hôm mang trang phục nặng đó, em bị chuột rút, chị Linh và các thành viên nhanh chóng giúp đỡ để em ổn định hoàn thành phần thi của mình.

Các thành viên đều được chị quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy. Chị Linh là người rất chu đáo và tâm lý. Chị biết quan điểm mọi người khác nhau nên chị chỉ chia sẻ quan điểm của mình thôi”- H'Vi Ktla trải lòng.

Shinsa Phạm đội TyhD

Shinsa Phạm là thí sinh thuộc thế hệ 10x, đến từ Đồng Nai. Với số đo hình thể (80-65-85), Shinsa hiện đang là một người mẫu tự do tại TP.HCM. Cô là một trong số ít thí sinh theo đuổi phong cách Unisex, được nhiều khán giả nhận định là ‘con át chủ bài’ huấn luyện viên Thùy Dương.



Shinsa Phạm. Ảnh: FBNV

Shinsa Phạm mang đến một làn gió mới khuấy đảo “The Next Face Vietnam 2021”. Cô định hình bản thân theo hướng đa phong cách, từ vóc dáng, khuôn mặt đến thần thái. Cô tham gia cuộc thi với mong muốn truyền tải đến mọi người về sự tự tin, sức mạnh của một Unisex Model.

Tham gia sân chơi này, cô mong muốn khán giả thấy được một gương mặt mới, khẳng định cá tính bản thân trong lĩnh vực người mẫu tại Việt Nam, và hơn hết là trở thành một một biểu tượng thế hệ người mẫu mới trong thời kỳ 4.0.

Nhớ lại phần thi của mình tại Tập 4 The Next face Vietnam vừa phát sóng, Shinsa Phạm chia sẻ khi bước lên cầu, cú lệch giày đầu tiên đã làm cô mất tập trung. Độ cao và biên độ đung đưa của “cây cầu thần thánh” tại chương trình đã khiến chứng sợ hoa mắt và choáng của cô thêm trầm trọng.



Shinsa Phạm mang đến một làn gió mới khuấy đảo The Next Face Vietnam 2021. Ảnh: FBNV

Nhưng với cương vị là một người mẫu đến đây để truyền năng lượng và đem lại niềm tin thật nhiều về nghề cho những bạn người mẫu chuyển giới, hoặc là chưa chuyển giới khác, Shinsa Phạm nhanh chóng ổn định tinh thần thực hiện tốt thử thách một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Và kết quả đã chứng minh, Shinsa Phạm đã chinh phục thử thách thành công.