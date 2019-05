Nữ diễn viên 13 tuổi liệu quá nhỏ với cảnh ân ái trong phim?

Vợ ba sẽ ra rạp vào ngày mai (17-5), câu chuyện xoay quanh Mây (Trà My đóng) là cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông trung niên (Lê Vũ Long). Cô học lễ giáo và tìm hiểu các vấn đề tình dục từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai Xuân (Maya). Mây muốn sinh con trai để có địa vị cao hơn trong gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi cô rung động với Xuân. Ngoài ra, phim quy tụ diễn viên Thanh Mỹ, Cát Vi, Như Quỳnh.

Đây là phim đầu tay của Nguyễn Phương Anh, du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Đạo diễn kịch nghệ ở viện Hàn lâm hoàng gia về Kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành Sản xuất phim ở đại học New York (Mỹ). Kịch bản được dựa một phần trên câu chuyện có thật của gia đình cô.





Khi được hỏi về quá trình diễn cảnh nóng có khó khăn với cô bé chỉ mới 13 tuổi như em? Trà My thẳng thắn chia sẻ rằng nếu mọi người chưa xem phim và chỉ mới xem trailer thôi thì sẽ có những suy nghĩ không tốt về My nhưng khi mọi người xem phim rồi thì sẽ có cái nhìn tích cực hơn về My cũng như nhân vật trong phim Vợ ba mà My đảm nhận. Bật mí thêm trước khi My đóng cảnh nhạy cảm trong phim thì đạo diễn cũng đã giải thích trước với gia đình My rằng những cảnh trong phim mang tính nghệ thuật và nhân văn rất cao, chứ không mang vào mục đích dung tục. Đặc biệt các anh chị trong đoàn phim rất là có kinh nghiệm nên hỗ trợ My, tạo cho My cái cảm giác thoải mái nhất có thể, bảo vệ My hết mình. Đạo diễn cũng không yêu cầu My quá cao ở những phân đoạn nhạy cảm đó.





Ban đầu phản ứng của gia đình My không ủng hộ con mình đóng những cảnh như vậy, thậm chí không cho đọc thêm kịch bản vì sợ sẽ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ còn quá nhỏ của My. Tuy nhiên sau khi được đạo diễn giải thích chi tiết, My cũng nói thêm với gia đình nên được mọi người ủng hộ, động viên. Chia sẻ vai diễn này như một cái duyên đưa cô đến với phim Vợ ba, vì khi đến casting thì My hoàn toàn không biết gì về vai diễn này.





My chia sẻ thêm đây là vai diễn đánh dấu cột mốc diễn viên của My mà sau này có thể My sẽ không có cơ hội trải nghiệm được, khi đọc qua kịch bản My cảm thấy rất là cảm động và My đã thật sự rơi nước mắt, có ấn tượng rất mạnh khi đọc hết kịch bản phim Vợ ba.

Mục đích ban đầu của My dự định không muốn quá nổi tiếng nên My không muốn nhận quá nhiều mà em chỉ muốn có những vai diễn để đời và thật sự ấn tượng. Được biết My vẫn đang nỗ lực tập trung học thật tốt nên sẽ không nhận thêm các vai diễn khác nữa. Dù có những lời không hay, có mặt tích cực lẫn tiêu cực nhưng My tin chắc rằng khi mọi người xem phim Vợ ba rồi sẽ thấu hiểu được giá trị nhân văn mà phim mang lại.