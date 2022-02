Xuân Tuyền (20 tuổi, quê ở Gia Lai) từng giành danh hiệu Nữ sinh thanh lịch trường THPT Trần Hưng Đạo, là Á Khôi 1 trường Đại học Văn Lang.

Xuân Tuyền còn là Đại sứ truyền thông của dự án World's Children's Prize - Vietnam. Cô đang theo học ngành Quan hệ công chúng – Truyền thông tại trường Đại học Văn Lang.



Mới đây, nữ sinh còn ghi dấu ấn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi lọt vào Tốp 20 cuộc thi ảnh online tại đấu trường nhan sắc này, cạnh tranh cũng những tên tuổi của showbiz Việt: Ngọc Châu (Quán quân Người mẫu Việt Nam 2016), Đỗ Nhật Hà (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018), Lệ Nam (Quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018), …

Theo thông tin từ Ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 (tạm dịch Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Xuân Tuyền cũng là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi này.

Mang đầy nhiệt huyết và sức trẻ của người con gái Gia Lai, đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô mong muốn được học hỏi. Xuân Tuyền quan niệm, học hỏi chưa bao giờ là quá sớm hay vô ích nên nữ sinh Văn Lang luôn muốn đặt ra cho bản thân mình những thách thức, mục tiêu.



Nữ sinh Văn Lang năm nay 20 tuổi, quê ở Gia Lai



Đánh bại nhiều ứng cử viên nặng kí, Thanh Tuyền đăng quang Á khôi 1 trường Đại học Văn Lang.

“Có một câu mà tôi luôn tâm đắc đó là : "And i've got a smile that could light up this whole town..." (Và tôi rất hy vọng mình cũng sẽ có một nụ cười, có thể lan tỏa năng lượng đến cho những người tôi yêu thương). Câu nói đã giúp tôi tin vào bản thân mình và lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Tôi sẽ luôn giữ ngọn lửa tích cực này trong mình, để có thể dám nghĩ dám làm, vượt qua mọi rào cản của bản thân. Tôi là Xuân Tuyền, tôi có thể làm được điều đó. Vì tôi là chính tôi và tôi là phiên bản duy nhất!”- Xuân Tuyền chia sẻ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Xuân Tuyền hi vọng có thể lan tỏa năng lượng đến cho những người cô yêu thương.



Xuân Tuyền lọt vào Tốp 20 cuộc thi ảnh online của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam



Mang nhiệt huyết và sức trẻ của người con gái Gia Lai, cô luôn mong muốn được học hỏi



Số đo hình thể của Xuân Tuyền là 80-60-90



Xuân Tuyền là một trong những thí sinh nổi bật tại hai đấu trường nhan sắc lớn của Việt Nam: Miss World và Miss Universe.



Cô là Đại sứ truyền thông của dự án World's Children's Prize - Vietnam.



"Tôi là Xuân Tuyền, tôi có thể làm được điều đó. Vì tôi là chính tôi và tôi là phiên bản duy nhất!"



Xuân Tuyền bên bạn bè