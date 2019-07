Quỳnh búp bê, My Sói và Lan cave cùng nhau hội ngộ ​

Diễn viên Thanh Hương, người được biết đến với vai Lan cave trong bộ phim truyền hình ăn khách Quỳnh búp bê và hàng loạt những phim khác như: Người phán xử, Nàng dâu order, Thương nhớ ở ai…



Bên cạnh diễn xuất trên màn ảnh, cô cũng đã xuất sắc giành chiến thắng Trời sinh một cặp mùa 3 năm 2019 một cách thuyết phục. Thanh Hương được cho là quán quân nổi bật nhất cả về sắc và tài sau ba mùa.

Tại buổi gặp gỡ tri ân khán giả Hà Nội, Thanh Hương cho biết, để được tham gia Trời sinh một cặp, cô đã phải bỏ qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch lẫn truyền hình. Ngôi vị Quán quân chính là thành quả cho quyết định lựa chọn táo bạo của Thanh Hương.

Ca sĩ Đinh Hương chia sẻ Thanh Hương gây cho Đinh Hương nhiều bất ngờ nhất.



Với chất giọng trầm rất đặc biệt, không dòng nhạc nào có thể làm khó được cô diễn viên đa tài này. Từ sự dịu dàng, da diết ở tập 1 với Cơn mưa băng giá, hay Đợi anh đến hoa cũng úa tàn ở tập 3, cho đến một Thanh Hương bốc lửa, đốt cháy sân khấu với rock Trống vắng ở tập 4, bùng nổ với mashup Still Loving You và I hate myself for loving you ở tập 5, Trên đỉnh phù vân và mashup Dreamgirl – One night only - Queen of the night ở đêm chung kết, Thanh Hương đều khiến cho giám khảo phải thán phục.

Một chút bản năng, một chất giọng đặc biệt và nhiều say đắm, Thanh Hương đã khẳng định bản thân trên sân khấu âm nhạc và khẳng định được rằng, mọi thứ Thanh Hương đã làm là phải “làm tới”. Đó cũng chính là cá tính của cô ca sỹ, diễn viên đa tài này.

Hai nữ diễn viên nổi bật trong "Quỳnh Búp bê".



Đinh Hương cũng cho biết thêm: "Thanh Hương đẹp cả vẻ bên ngoài và tâm hồn bên trong con người cô ấy. Hương nghĩ âm nhạc mang đến cho khán giả phải là những gì đẹp nhất, sự trân trọng với khán giả nên vẫn luôn có đội ngũ ê kip stylist chuyên nghiệp để có sự tư vấn tốt nhất, Thanh Hương là người chịu chơi, chịu đầu tư. Những bộ trang phục ấn tượng như vậy đều do một tay Thanh Hương thiết kế và may luôn cho huấn luyện viên của mình, đây là điều mà Đinh Hương vô cùng trân trọng".

Trước thông tin về việc sẽ có Quỳnh búp bê 2, Thanh Hương cho hay, mới đây, cô nhận được tin, đã có kịch bản Quỳnh búp bê 2 ở ê kíp đoàn phim. Tuy nhiên việc có được vai diễn trong phần 2 này hay không hiện cô vẫn chưa thể khẳng định.