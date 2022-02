Mới đây rapper nhí Shumo ra mắt MV So you wanna hate me. MV tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc của rapper nhí Shumo trên con đường sáng tác và biểu diễn.



Shumo - rapper 10 tuổi gốc Việt gây choáng khi bắn rap theo phong cách thần tượng Eminem. Ảnh: NVCC

Đây là MV thứ 4 của rapper 10 tuổi gốc Việt sau thành công của 3 MV trước đó: Bad Dream Dance Remix, Christmas Dance Celebration, Get Lì xì Get Lucky.

Rapper nhí chia sẻ rằng, khoảng thời gian mùa hè năm 2021, ngoài giờ học với trường, em dành thời gian theo học các lớp sáng tác và trình diễn rap trực tuyến. Em đặc biệt say mê và yêu thích phong cách của rapper nổi tiếng thế giới Eminem. Cũng từ đó, Rapper nhí gốc Việt quyết định thử thách bản thân bằng cách tập sáng tác rap nhanh. So you wanna hate me cũng ra đời từ những ngày như vậy.

Shumo nói rằng cảm hứng sáng tác ca khúc là khi em nhận được một số bình luận tiêu cực về sáng tác của mình trên mạng xã hội. Thời gian đầu, cậu bé khá buồn. Với một đứa trẻ thời điểm đó mới 8-9 tuổi đang làm quen dần với âm nhạc, sáng tác… những bình luận này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của em.



Cậu bé 10 tuổi yêu rap như hơi thở



Nhạc sĩ Trần Vũ - người thầy thầm lặng của Shumo

Hiện nay, em và bạn bè đã quay lại trường học. Hằng ngày, em dành khoảng hai giờ đồng hồ để nghe nhạc và sáng tác như một cách thư giãn sau những giờ học căng thẳng.



Cùng với sự định hướng, hỗ trợ của cha mẹ, đạo diễn Lê Việt, nhạc sĩ Trần Vũ và các cô chú, anh chị đi trước, Shumo đang học cách tiếp nhận các ý kiến đóng góp của khán giả. Em hiểu rằng dù khen hay chê đều thể hiện sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Cậu bé 10 tuổi vẫn không ngừng nỗ lực rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình.

Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Vũ, Quán quân Tuyệt đỉnh Bolero 2019, Quán quân Toả sáng sao đôi 2021, Á quân Hãy nghe tôi hát 2018…chính là người thầy âm thầm lặng lẽ đứng sau những thành công của rapper nhí Shumo.



Shumo và chuyên gia âm thanh người Pháp Jules Guillon

Kỉ niệm lần đầu tiên thầy trò gặp gỡ làm việc, anh vẫn còn nhớ như in. Đó là khi Shumo mới chỉ khoảng 8 tuổi đến gặp anh để thu âm ca khúc Shumo chop bops kicks Rap. Niềm say mê âm nhạc của cậu bé 8 tuổi năm ấy khiến anh ngạc nhiên và ủng hộ hết mình. Sự tập trung cao độ của Shumo giúp em vượt trội về năng khiếu âm nhạc so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Khi thu âm ca khúc So you wanna hate me, rapper 10 tuổi tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Trần Vũ, chuyên gia âm thanh người Pháp Jules Guillon để có được bản thu hợp đạt chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Shumo chia sẻ rằng em sẽ sáng tác hay hơn để mọi người biết rằng em vẫn luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày. Em hi vọng nhiều người sẽ yêu thích và biết đến bài hát của mình, hát cùng mình.