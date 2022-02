Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có cuộc trò chuyện ngắn với PLO.

Tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại

. PHÓNG VIÊN: Hiện tại cuộc sống của Đặng Thu Thảo ra sao?

+ Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Hiện tại cuộc sống của tôi ổn, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Tôi hài lòng và vui với cuộc sống hiện tại. Tôi mãn nguyện và thấy lựa chọn của tôi là đúng nhất với tôi từ trước giờ.



Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo hạnh phúc bên gia đình. Ảnh: FBNV

. Thảo có còn tin vào tình yêu không?

+ Tôi sẽ tin mình nhiều hơn. Nếu có cơ duyên, có mở lòng với ai khác, tôi sẽ không đặt niềm tin quá nhiều, chỉ một phần nào đó thôi.

. Vấp ngã trong cuộc tình cũ dạy Thảo điều gì?

+ Vấp ngã trong cuộc hôn nhân cũ dạy tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống.

Thứ nhất, muốn lo cho những người xung quan mình thì bản thân mình phải sống vui, hạnh phúc nhất, hoàn thiện nhất trong cuộc sống trước đã. Mình phải ổn mới lo cho người khác được.

Nếu hi sinh thì chỉ nên hi sinh cho người sinh ra mình và người mình sinh ra thôi, tôi sẽ không hi sinh cho bất kì ai nữa.

Bản thân mình phải là người độc lập trong cuộc sống: độc lập tài chính, độc lập suy nghĩ… Phải nghĩ cho mình nhiều hơn, đừng nghĩ cho đối phương quá nhiều. Nghĩ cho mình nhiều hơn không phải mình ích kỉ đâu. Tuy nhiên chỉ khi bản thân mình biết trân trọng mình thì mới khiến người khác biết trân trọng mình được. Đó là những bài học quan trọng trong hôn nhân mà tôi rút ra được.

. Mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ không hề dễ dàng. Thảo xoay sở với cuộc sống ra sao để chăm con và hồi phục ‘vết thương’ cho mình?

+ Hiện tại, vấn đề kinh tế không quá nặng nề với tôi nữa. Chuyện số tiền ít ỏi bước ra khỏi cuộc hôn nhân là chuyện từ rất lâu rồi. Khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình, lúc đó cuộc sống đã dần ổn định. Tôi cố gắng làm việc, tôi nghĩ tôi có tay chân, có sức khoẻ, tôi có thể lấy lại mọi thứ, có thể chăm lo cho con được.

Tôi kinh doanh online, bất động sản tham gia nghệ thuật… và dành dụm. Tôi chọn lọc khi tham gia chương trình để làm tấm gương cho con.

Lên bàn sinh tôi nặng 98 kg

. Hồi cuối năm, tôi có gặp Thảo trong chương trình Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tôi còn nhớ Thảo rất rạng rỡ tự tin trong trang phục của NTK Lê Long Dũng…

+ Nhìn vậy thôi chứ thực ra tôi run lắm. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa lấy lại được sóc vóc, sự tự tin. Thời điểm mang thai và sanh hai bé, tôi tăng cân rất nhiều, đếm không nổi. Tôi khung xương thể thao, ngày xưa cân nặng của tôi là 54 kg. Lên bàn sinh, tôi nặng 98 kg, lúc đó là sanh rồi xong, tôi đi ra lên bàn cân khám sức khoẻ, nên khả năng trước đó lúc chưa sanh hai bé còn nặng hơn nữa.



Đặng Thu Thảo tăng cân, bị rạn... trong giai đoạn mang thai



Đặng Thu Thảo trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 12-2021.

Thân hình tôi hiện tại bị phá rất nhiều, bị rạn nứt, bị dị ứng thai kì, bao nhiêu cái xấu tổng hợp của bà bầu tôi “hứng” hết, đủ “combo” luôn. Nhưng trộm vía, tôi không nghén, không bị mùi hôi cơ thể thôi.

Hình ảnh tôi chia sẻ trên mạng trước đó là lúc tôi đỡ rồi. Ban đầu tôi không dám chụp, không nhìn vào gương. Dù những vết rạn đó là những điều thiêng liêng, và hai đứa con là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng thú thật, tôi rất tự ti. Khi trình diễn tại Tuần lễ thời trang tôi rất tự ti vì bạn bè đồng nghiệp xung quanh mình đều rất xinh đẹp, rạng rỡ.

Ba năm rồi chưa bước lên sàn diễn, 3 năm rồi tôi chưa mang giày cao gót. Nhưng may mắn, tôi được các cô chú, ê-kíp chương trình, bạn bè đồng nghiệp động viên hỗ trợ rất nhiều đặc biệt là sự hỗ trợ của anh Lê Long Dũng.

. Vậy Thảo đã tập luyện như thế nào để có được phần trình diễn thành công đến vậy?

+ Khi anh Dũng đưa ra bộ trang phục, tôi cũng cố gắng hết sức, hết mình, hết lòng để không phụ lòng anh.

Ngày đầu tiên, diễn thử cho anh Lê Long Dũng xem, tôi diễn không được, tôi đi chập chững, luống cuống không biết diễn sao. Lúc anh Dũng mời tôi diễn, tôi nói anh ơi em không cần vị trí nào hết, em chỉ cần được chạm bàn chân lên sân khấu thôi cho thoả nỗi nhớ. Khi nhận được rồi, 24/24 tôi mang guốc đi trong nhà để vững đôi chân của mình, tập cười, tập lại tất cả mọi thứ.



Đặng Thu Thảo chia sẻ cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Khi trình diễn, tôi run dữ lắm, nhìn thấy bạn bè anh chị ở dưới, tôi run nhưng đã lắm, thoả nỗi nhớ sàn diễn, nhớ kinh khủng khiếp. Anh Dũng là người động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều, rồi chị Mâu Thuỷ, chị Võ Hoàng Yến hướng dẫn tôi lại, tạo tinh thần tuyệt đối để tôi cố gắng.

Tôi hạnh phúc và vui vô cùng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trở lại sân khấu, cảm giác trình diễn trở lại hồi hộp hơn cả hồi tôi đi thi hoa hậu nữa. Ngày trước đi thi, tôi rất thoải mái, thi hết mình không nghĩ đến giải vì mọi người đều rất giỏi như siêu mẫu Kim Yến, chị Kim Nguyên….

. Tết này, ba mẹ con đã chuẩn bị đón Tết như thế nào?

+ Ngày 25, 26 Tết ba mẹ con và ông bà ngoại cùng nhau gói bánh chưng. Đó là phong tục truyền thống của gia đình rồi, để con cháu có thể cảm nhận được không khí Tết như thế nào. Ba mẹ con sẽ cùng chụp chung bộ ảnh Tết. Tết này được ở bên các con, ở bên gia đình vậy là đủ rồi.