'Thần Thor' tái ngộ trong Men in Black: International

Nổi danh với hình ảnh thần sấm Thor bá đạo của Vũ trụ điện ảnh Marvel, Chris Hemsworth chắc chắn sẽ mang đến nhiều màu sắc tươi mới cho thương hiệu phim ăn khách bậc nhất màn ảnh rộng này.

Sinh ngày 11-8-1983 tại thành phố Melbourne, “thanh xuân” của Chris Hemsworth gắn liền với loạt phim truyền hình ở Úc như: Neighbours (2002), The Saddle Club (2003) hay Home and Away (2004-2007)... Mãi đến năm 2009, anh chàng mới bắt đầu “Mỹ tiến” và có vai diễn đầu tay ở Hollywood kéo dài chỉ vài phút trong bom tấn Star Trek.

Cũng trong năm này, Marvel khiến cả thế giới sửng sốt khi chọn Chris – một diễn viên “vô danh” theo báo giới lúc bấy giờ - vào vai Thor sau thành công của Iron Man (2008). Tuy nhiên, anh đã đập tan mọi nghi ngờ khi hóa thân hoàn hảo thành hình ảnh thần sấm Thor điển trai, body “6 múi”, nóng tính nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Từ một cái tên không ai biết tới, nam diễn viên người Úc vụt sáng thành sao điện ảnh hạng A khi được cả thế giới ngưỡng mộ. Qua ba phần phim riêng và bốn phần Avengers, Chris Hemsworth ngày càng khẳng định được vị thế tại Hollywood lẫn trong lòng khán giả. Trong số các thành viên Avengers, Thor là một trong những nhân vật chịu nhiều bi thương nhất và đã được thể hiện một cách xuất sắc dưới sự diễn xuất của Chris.

Dù ghi dấu nhờ dòng phim hành động, ta cũng đừng quên rằng Chris Hemsworth từng bắt đầu sự nghiệp với những vai diễn hài hước ở quê nhà Úc. Cuối cùng, anh chàng như tìm thấy chính mình khi kết hợp hai thể loại này với nhau. Năm 2016, nam diễn viên để lại dấu ấn rõ nét trong lòng người hâm mộ khi phá bỏ hình tượng nghiêm túc thường thấy mà vào vai chàng thư kí ẻo lả và ngây ngô trong Ghostbusters. Vai diễn giúp Chris nhận được nhiều giải thưởng như Teen Choice Awards, People’s Choice Awards...

Trước kia, loạt phim về Thor thường bị xem là mắc xích yếu nhất của Marvel nhưng Thor: Ragnarok (2017) bỗng trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc nhất nhờ sự xuất hiện của Taika Waititi. Anh cùng Chris Hemsworth đã mạnh dạng biến Thần Sấm trở thành một nhân vật “lầy lội” với những hành động và biểu cảm cực kì hài hước. Hình tượng này hợp với nam diễn viên người Úc đến mức tiếp tục gặt hái vô số lời khen của giới phê bình lẫn người hâm mộ trong Avengers: Endgame mới đây.

Và Men in Black: International chính là mảnh đất màu mỡ để Chris Hemsworth thỏa sức thể hiện sự bá đạo của mình. Từ trước đến nay, loạt phim Men in Black đều đề cao sự hài hước thông qua hai nhân vật chính của Will Smith và Tommy Lee Jones bên cạnh phần hành động và kĩ xảo hoành tráng. Tiếp nối thành công đó, nhân vật Đặc Vụ H của Chris Hemsworth sẽ được xây dựng theo phong cách “kinh nghiệm đầy mình” nhưng “cũng bết hết cỡ” để mang tới nhiều phút giây giải trí cho khán giả.

Không những thế, anh chàng còn được tái ngộ cô “đồng nghiệp” từng cùng quậy banh Thor: Ragnarok là “Valkyrie” Tessa Thompson. Vốn quá ăn ý với những màn tung hứng cực bá đạo trong tác phẩm Thor: Ranarok trước, cả hai hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra vô số tiếng cười nhờ những pha phối hợp “khó đỡ” để đối đầu với kẻ thù là chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng giả dạng thành bất kì ai.

Và người xem cũng đừng quên phần kỹ xảo hoành tráng hay hành động kịch tính nhờ bàn tay lèo lái của nhà sản xuất Steven Spielberg và đạo diễn F. Gary Gray.

Men in Black: International (Đặc vụ Áo đen: Sứ mệnh toàn cầu) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 14-6.