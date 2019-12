Thanh Khoa trở về Việt Nam sau khi đăng quang Hoa Hậu

Vượt qua 50 người đẹp đến từ các quốc gia, Thanh Khoa đã làm nên kỳ tích trở thành người chiến thắng tại World Miss University - Hoa khôi Sinh viên Thế giới năm nay.

Với thành tích cao nhất của mình, cô đã khẳng định được bản thân cũng như đánh dấu nét đẹp Việt trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Sau khi hành trình chinh phục vương miện suốt gần 20 ngày khép lại tại Hàn Quốc, tối 22-12 cô đã xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón của gia đình người thân.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng, Thanh Khoa giản dị ngày trở về sau đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thế giới.



Trở về trong niềm kiêu hãnh, tân Hoa khôi xuất hiện với trang phục đơn giản trong màu cờ sắc áo Việt Nam và không thể thiếu sash đăng quang World Miss University 2019.

Vừa đến nơi, gia đình và khán giả hâm mộ đã chờ đón để trao tặng cho Thanh Khoa những bó hoa chúc mừng. Đáp trả những tình cảm của mọi người, nàng hậu còn sải bước catwalk ngay giữa sân bay, thể hiện sự thăng hạng kỹ năng sau khi đạt danh hiệu mới.





Hồi tưởng lại hành trình của mình tại World Miss University, Thanh Khoa chia sẻ yếu tố giúp cô chạm tay đến vương miện danh giá là nhờ vào kỹ năng người mẫu, sự chuyên nghiệp cũng như đúng giờ giấc của mình.

Xuyên suốt cuộc thi có rất nhiều hoạt động cũng như phần thi phụ thú vị như show tài năng, show thời trang và thuyết trình về những vấn đề xã hội.

Nàng hậu đánh giá bản thân là một cô gái năng động hiện đại, luôn cởi mở và tự tin đã khiến cô nổi bật trong các phần thi đặc biệt là vòng thuyết trình.

Bên cạnh đó, cô còn là một đại diện được nhận nhiều sự yêu mến khi cô khoe chiếc sash đầy những chữ ký và lời chúc từ các thí sinh khác tại cuộc thi.





Trước khi trở thành Tân Hoa khôi Sinh viên Thế giới, người đẹp còn sở hữu khá nhiều thành tích nổi bật khác như giải Gương mặt thời trang cuộc thi Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014 và gần đây nhất là Top 15 Miss World Vietnam 2019.

Mặc dù không đạt đến ngôi vị cao nhất nhưng Thanh Khoa lại là một trong số những gương mặt nổi trội tại cuộc thi Miss World Vietnam vừa qua nhờ vào kỹ năng catwalk, posing cũng như khả năng giao tiếp đầy tự tin.





Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình nổi trội thì tấm lòng nhân ái cao cả cũng giúp cô chinh phục danh hiệu cao nhất trên đấu trường quốc tế. Thanh Khoa còn là một cô gái tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng như việc thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện từ năm 18 tuổi.

Không những thế, cô còn cùng mọi người kêu gọi chung tay quyên góp để giúp đỡ cho những số phận có hoàn cảnh khó khăn khác như bệnh nhi ung thư, người già neo đơn…

Cô chia sẻ trong tương lai sẽ sử dụng hình ảnh với trong cương vị mới của mình để có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.