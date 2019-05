Thu Phương 'lạy' Phan Mạnh Quỳnh và khuyên anh bớt duyên đi

Quản lí Hòa Minzy gây bất ngờ khi được giám khảo Phan Mạnh Quỳnh đánh giá hát hay như ca sĩ và nhận được điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Soho Hoàng Sơn cũng tạo được ấn tượng không kém khi mạo hiểm cover bản rock bất hủ khiếm giám khảo bấn loạn, bùng cháy. Trời sinh một cặp tập 4 tiếp nối phần thi Song ca cùng bản hit của các huấn luyện viên với sáu thí sinh còn lại nằm trong top 12.

Châu Nhật Nguyên - quản lý của Hoà Minzy.



Quản lí Hòa Minzy, anh Châu Nhật Nguyên đã có phần mở đầu ấn tượng khi kết hợp cùng huấn luyện viên Văn Mai Hương với hai ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua, Cầu hôn. Lấy bối cảnh thập niên 90, Văn Mai Hương, Châu Nhật Nguyên kể câu chuyện tình yêu cổ tích tuổi già với khung cảnh lãng mạn, nên thơ. Với thông điệp tình yêu vượt qua câu chuyện tuổi tác, Châu Nhật Nguyên được đánh giá có chất giọng chắc, lối xử lí bài hát chuyên nghiệp.





Cặp đôi còn không ngần ngại tái hiện lại màn cầu hôn huyền thoại trong MV cùng tên của Văn Mai Hương phát hành cách đây không bao lâu. Một phần trình diễn quá nhiều cảm xúc, tôi rất thích phần trình diễn của Nguyên. Nó đầy đủ sự nồng nàn, ấm áp, có chiều sâu. Đây là phần trình diễn hoàn hảo, Thu Phương nhận xét.

Riêng giám khảo Huy Tuấn cho rằng hai bạn chọn hai bài hát không thể phù hợp hơn. Hai bạn khiến khán giả sống với tuổi thanh xuân của mình, nghĩ về tương lai không xa.

Trong khi đó, giám khảo Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ "tố cáo" Châu Nhật Nguyên và cho rằng anh là nhà báo trá hình và khuyên nên làm ca sĩ. "Tôi nghĩ Nguyên không phải là nhà báo, bạn ấy trá hình ấy, vì bạn hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Đây là tiết mục mà tôi sẽ ghi nhớ rất lâu trong đầu", Phan Mạnh Quỳnh nói. Với phần thi được đánh giá hoàn hảo, trọn vẹn, tổng điểm Châu Nhật Nguyên nhận được 3 con 10 tuyệt đối của giám khảo.

MC Hồng Phúc



Đều là những người đàn ông có gia đình và con nhỏ, Thiên Vương MTV, MC Hồng Phúc đã mang đến không gian âm nhạc mang đậm phong cách thiếu nhi với bối cảnh đại dương xanh thu nhỏ trên sân khấu. Hai thầy trò tái hiện bản hit Sóng tình từng một thời gây bão của nhóm MTV. Với tiết tấu sôi động, phong cách trình diễn giàu sức sống. Tiết mục của hai ông bố được Thu Phương khen ngợi là đáng yêu, tiết mục rất thú vị, đáng yêu vô cùng. Phát hiện Thiên Vương có tố chất làm diễn viên, diễn chuyên nghiệp lắm.

Trong khi đó giám khảo Phan Mạnh Quỳnh lém lĩnh cho rằng đây là tiết mục mang tính giải trí cao. Đặc biệt nhìn cách dàn dựng là một đại dương thu nhỏ trên sân khấu, nam nhạc sĩ hài hước bản thân rất thích… ăn hải sản.

Phan Mạnh Quỳnh



Phần nhận xét của nam nhạc sĩ khiến Thu Phương thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân thích Phan Mạnh Quỳnh vì độ lầy lội và dễ thương. Kết quả Thu Phương, Huy Tuấn cho 9,5 điểm và Phan Mạnh Quỳnh là 9,75. Vẫn trung thành với sắc hồng và tự nhận bản thân là Pink Girl, Yaya Trương Nhi cùng HLV của mình là Đinh Hương mạo hiểm tái hiện bản hit So I. Phần trình diễn của nữ diễn viên được đánh giá là có tiến bộ, đặc biệt là các khoản luyến láy nhờ quá trình luyện tập và chỉ dạy miệt mài của Đinh Hương.

Yaya Trương Nhi



Với riêng Phan Mạnh Quỳnh, nam nhạc sĩ dành lời khen cho Yaya Trương Nhi thật sự lần đầu nghe Yaya hát tôi rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng bạn phải trải qua những chuyện đau khổ mới hát ballad da diết như vậy. Phần trình diễn được Huy Tuấn chấm 9,5, Phan Mạnh Quỳnh và Thu Phương đồng nhất cho 9,75.

Chậm lại một phút là bản hit được nhà thiết kế Võ Thanh Can, Văn Mai Hương lựa chọn cho phần thi của mình. Dù không phải là sở trường nhưng Võ Thanh Can được đánh giá là có phần thi giàu cảm xúc, tạo được ấn tượng với khán giả. Bạn dám hát bài này là một thử thách không hề nhỏ, đặc biệt là với một người không chuyên như Can, Huy Tuấn nhận xét. Phần thi của nam NTK được Phan Mạnh Quỳnh và Thu Phương chấm 9,5, nhạc sĩ Huy Tuấn chấm 9,25.

Vẫn tiếp tục thế mạnh của mình, Soho Hoàng Sơn và HLV của mình là Đinh Hương lựa chọn bản hit Forever and one đậm chất rock, gai góc và tinh thần mạnh mẽ.



Nam diễn viên vẫn thể hiện khả năng rap của mình một cách chuyên nghiệp trên sân khấu khi trình diễn cùng Đinh Hương. "Nếu như Trời sinh một cặp có những phần trình diễn lãng mạn, đầy cảm xúc thì cũng có những phần trình diễn vượt qua giới hạn như các em. Tôi nhìn thấy chất nghệ sĩ của hai em trên sân khấu", Thu Phương dành lời khen.

"Lần đầu hát với HLV của mình, bạn đã chọn một quả núi để vượt qua. Bản rap của bạn đưa vào rất hợp lý. Đây là một phần trình diễn rất nóng đúng không? Lửa nhiều như thế mà", Phan Mạnh Quỳnh hài hước chia sẻ về tiết mục của Soho Hoàng Sơn.

Phần nhận xét của Phan Mạnh Quỳnh khiến giám khảo Thu Phương phải thốt lên rằng "Quỳnh ơi! Chị lạy em, em có thể bớt duyên được không. Duyên dáng quá!". Thu Phương đưa ra quan điểm chấm thi của mình, nữ giám khảo cho biết tôi quan trọng thái độ hơn trình độ. Chính vì thế, cô cho hai cô trò Đinh Hương 10 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh và Huy Tuấn đồng loạt thống nhất 9,75. Kết lại tập 4 của chương trình là ca khúc Yêu đời được trình diễn bởi dancer Kim Anh, Thiên Vương MTV.

Kim Anh và Thiên Vương



Mang đúng tinh thần của ca khúc, giai điệu yêu đời và căng tràn sức sống, Kim Anh và Thiên Vương tái hiện không gian của những câu chuyện cổ tích, xử sở thần tiên. Phần hát của bạn khá ổn, cộng với nhảy sẽ rất mất sức nhưng bạn thể hiện như vậy là tròn rồi, Phan Mạnh Quỳnh nhận xét. Tôi thích bạn ngay từ vòng ngoài. Em tự tin, làm chủ sân khấu. Em chỉ cần hoàn thiện phần hát thì em sẽ xuất sắc hơn nữa, Thu Phương dành lời khuyên. Kết thúc phần thi, Thu Phương, Huy Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh đều đồng loạt cho 9,75.

Sau vòng thi Song ca cùng bản hit huấn luyện viên cuối cùng, phóng viên Châu Nhật Nguyên nhất tuần với 30 điểm, nhà thiết kế Võ Thanh Can tạm thời về cuối với 28,25 điểm.

Trời sinh một cặp mùa 3 tập 5 sẽ phát sóng vào 21 giờ 15 phút ngày 25-5 trên kênh VTV3.