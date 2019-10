Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Quang Lê và gia đình Tố My

là ca khúc được Tố My đặt hàng nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác riêng để làm món quà bất ngờ dành tặng cho cha mẹ của mình. "Ngọc nữ bolero" tiết lộ cha mẹ cô đã gắn bó với nhau 30 năm và cả hai chính là chỗ dựa vững chắc cho cô trong cuộc sống lẫn con đường ca hát.





Ngày trước mẹ của Tố My là hoa khôi trong vùng, còn cha là chàng trai tài hoa. Cũng nhờ khả năng đàn hát của mình, ông đã vượt qua nhiều "cây si" khác để lọt vào mắt xanh của bà. Tố My thừa hưởng được cả nhan sắc của mẹ và khiếu văn nghệ của cha. "Ngọc nữ bolero" tiết lộ gắn bó với nhau hàng chục năm nhưng cha mẹ cô chưa bao giờ lớn tiếng với nhau hay lớn tiếng với con cái. Điều đó khiến Tố My vừa hạnh phúc, vừa lấy đó làm tấm gương cho bản thân sau này.